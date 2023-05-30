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兒子官邸開趴惹議 日本首相岸田文雄親自拔官

岸田文雄長子岸田翔太郎先前也曾因「搭公務車血拚」鬧出風波

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/30 14:30
岸田文雄長子，岸田翔太郎（圖／美聯社）

岸田文雄長子，岸田翔太郎（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄身邊的秘書官，又鬧出爭議了，這回是他的兒子、政務秘書官岸田翔太郎。他去年底在首相官邸與親友嬉鬧開趴，遭週刊爆料，引發社會反彈，在批評聲浪下，岸田29日證實，已將之撤職。

美聯社日本時報報導，日本雜誌《週刊文春》刊出了岸田翔太郎在官邸年終餐會上，與親友在紅毯階梯上擺拍的照片，眾人模仿內閣官員排排站，翔太郎更是居中而站－首相的位置。其他爭議照還包括賓客站在講台上拍照，像是在召開記者會。

岸田文雄29日對外表示，作為首相政務官，翔太郎的行為甚為不妥，將他免職以示負責，6月1日生效。岸田文雄稱當時有短暫向賓客打招呼，但並未在餐會上久待。

岸田文雄表示，雖已因此事責備了兒子，但未能澆熄反對黨議員的撻伐與公眾怒火，民意支持度也因此下滑。日經新聞26至28日進行的民調顯示，內閣支持度較4月掉了5%。

去年10月，岸田文雄將31歲的長子翔太郎任命為八名秘書官之一時，就遭批有用人唯親之嫌。這項任命被視為是將兒子培養為接班人的舉措，在日本政治世家並不少見。翔太郎此前曾擔任岸田的私人秘書。

開趴事件並非岸田翔太郎首次引火上身。今年他隨父親岸田文雄出訪法國、美國、加拿大時，被踢爆搭著使館公務車，赴倫敦、巴黎等地「觀光」、「血拚」，買紀念品送內閣官員。對此行為，政府駁斥稱這是秘書官工作的一環，是為日相進行「公關活動」。

今年2月，首相秘書官荒井勝喜也曾因「不想與LGBT情侶當鄰居」等「厭同」言論引發軒然大波，因此丟了官。

首相官邸本是日相辦公之處，2005年，新辦公地點落成，此地改做官邸之用。
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