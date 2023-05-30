萱草產業投入新生力軍！台灣金針菜「花蓮7號-豐美」　賞食兼具、耐病性佳、花期早

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）萱草為一種可供觀賞，又可供食用之用途廣泛的草本花卉，花蓮區農業改良場今(30)日表示，近年來休閒農業轉型成功，吸引遊客觀賞花海，為提升萱草農民的單位面積及產量，該場培育出生長勢強健、花蕾數多、花期長以及花蕾糖度高之「花蓮7號-豐美(Hemerocallis hybrida ‘Hualien No. 7- Richness’)」。

花改場表示，花蓮縣是目前國內萱草栽培面積最大之縣市，主要栽培地點位於海拔高度800公尺以上之山地，諸如赤柯山以及六十石山等地區。萱草為百合科萱草屬之植物，品種繁多，於歐美地區常利用於庭院觀賞與布置之花卉作物。國內常耳聞之「金針菜」亦為萱草屬植物，諸如「黃花金針菜’(Hemerocallis citrina)」、「台東6號(Hemerocallis hybrida ‘Taitung No. 6’)」以及「台東7號(Hemerocallis hybrida ‘Taitung No. 7’)」，主要是用於採收新鮮花蕾曬乾後加工為乾製品，或者直接採收新鮮花蕾後，作為新鮮蔬菜食用以及煮湯。

花改場說，「花蓮7號-豐美」為花蓮區農業改良場所培育出兼具觀賞以及食用之萱草品種，其母本品種為「黃花金針菜」，父本品種為「臺東6號」，該品種經雜交授粉，再於眾多萱草雜交後裔中，選拔而得優良營養系，並於優良營養系中觀察並記錄其耐病性以及DUS檢定後申請品種權，成為臺灣唯一有取得品種權之食用萱草品種。

對比於目前市面上常食用之萱草品種，「花蓮7號-豐美」具有較優良之生長勢以及耐病性，更利於戶外以及有機栽培，此外「花蓮7號-豐美」亦具有花莖分支數多、單一花莖上花蕾數高以及具二次抽苔之特性，再加上其花蕾相較於市面上常食用金針品種含有較高糖度(Brix %)，冀能有效提升萱草農民之單位面積之鮮蕾或乾燥花蕾之產量，為萱草產業投入生力軍。

大合照。(照片由花蓮區農業改良場提供)

▲萱草‘花蓮7號-豐美’田間花朵盛開之照片。(照片由花蓮區農業改良場提供)

▲萱草‘花蓮7號–豐美’花蕾之乾燥加工完成品。(照片由花蓮區農業改良場提供)