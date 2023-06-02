挖掘台灣未來太空人才！工業局「太空創新無限挑戰」報名開跑拿獎金

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）太空科技近年已成為顯學，通訊、電動車等高科技產業都可以看到其運用，多家國際大廠也積極布局，其中包括 SpaceX、OneWeb、Amazon 及 Telesat 等，台灣政府也已推動跨部會計畫擴大發展台灣太空產業。而為匯集臺灣太空創新人才與技術能量，經濟部工業局辦理第二屆「RunSpace太空創新無限挑戰」，賽事報名已開跑，還提供免費的賽前培訓講座及工作坊。

根據經濟部去年底提供立法院的一份報告，截至2022年年底全球已發射共 4 千顆衛星，未來總目標將超過 2.3 萬顆。2021 年全球太空產業產值合計 3,860 億美元，其中衛星產業為 2,794 億美元，佔 72%；在衛星產業產值分布中，地面設備佔 51%、衛星服務佔 43.5%、衛星製造與發射產值佔 5.5%。

經濟部評估，台灣產業在衛星通訊零組件具有供應優勢，可快速切入該產業產值占比逾五成的地面設備產業，目前國際重要衛星大廠如 SpaceX、OneWeb已有向台灣業者採購相關元件。

為擴大發展臺灣太空產業，行政院去（2022）年正式推動「太空基礎能量及產業發展先期計畫」，結合國科會、經濟部、數位部、教育部等跨部會資源，針對衛星「產業推動」、「人才培育」、「先進技術開發」三項主軸，帶領臺灣太空科技與產業進一步升級，並帶動國內衛星產業發展。

呼應這樣政策主軸、匯集臺灣太空創新人才與技術能量，經濟部工業局去年首度舉辦「RunSpace太空創新無限挑戰賽」，吸引近50組隊伍參賽，報名踴躍競爭十分激烈。今年的競賽主題聚焦「地面設備與服務」、「衛星製造」、「衛星服務」與「衛星發射」四大面向與「其他」，邀請參賽團隊透過競賽，提出相關服務情境與創新解決方案。

值得一提的是，不同於去年僅入圍者才能參加免費培訓，今年參賽者都可以免費報名名額有限的賽前交流及工作坊，包括6月9日集結多位衛星網路及太空產業專家的「太空趨勢講座暨競賽交流會」，以及6月18日結合太空應用場景，以設計思考主軸的「太空創新與設計實踐工作：「設計思考」全攻略，開創太空新思維」。



(圖片翻攝自RunSpace官網)

去年競賽冠軍隊伍，成員來自太空、物理和資工等不同領域，團隊將衛星群代替電腦叢集節點，提供快速、能耗小、高擴展性和低資料傳輸成本的服務；在後續成果展示交流活動中，團隊還進一步與業界連結，更加了解太空產業的市場脈動，尋求產品商轉的可能。

今年太空競賽活動報名已開跑，6月30日中午12點截止報名及收件，預計8月初公布入圍團隊，入圍者能參加免費培訓課程，包括商業實務講座、簡報與設計邏輯技巧和英語簡報訓練，決賽展示在10月底，頒獎典禮暨成果展預計於11至12月進行。參賽者不限國籍、年齡、組織，皆可組隊參加，每隊1至5人，不論是跨域團隊或已具備太空、衛星背景者，皆歡迎報名參與。

今年競賽獎金冠軍為新台幣20萬，亞軍10萬，季軍5萬，入圍獎十隊各可獲得6,000元，另擇一「中華電信企業最愛獎」，獎金3萬。為鼓勵團隊即早報名，凡於 6月9日 (五) 23:59 前報名完成與上傳初審文件之團隊，即可參與早鳥抽獎活動，獲得 iPad 第 10 代抽獎資格，共二名，以團隊為單位進行抽獎。