S2O潑水音樂節台北壓軸登場　首波演出名單曝光

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）「世界最濕派對」S2O Songkran Music Festival潑水音樂節公布首波演出陣容，將在8月19日、20日於台北市大佳河濱公園登場。

S2O潑水音樂節依序在三亞、首爾、香港巡迴，壓軸站選定台北，近日公布首波卡司陣容，集結3大「派對神曲製造機」包含吸引電音天團老菸槍雙人組合作人氣歌曲〈Takeaway〉與天后艾薇兒合作〈Eyes Wide Shut〉的「美國白金認證才子」鳳凰之子（ILLENIUM）、創作出〈Perfect Strangers〉、〈Mama〉等多首洗腦神曲紅遍全球的「英倫潮流EDM天王」強納斯布魯（Jonas Blue），還有「國際蔡」蔡依林指定合作〈Stars Align〉的「冠軍金曲製造機」阿三哥（R3HAB），帶給樂迷不間斷的派對神曲，享受濕身的歡樂體驗。

另外，演出陣容還有世界百大DJ冠軍馬汀蓋瑞克斯（Martin Garrix）旗下廠牌大師兄「電音小王子」朱利安喬丹（Julian Jordan），以及憑藉〈Bella Ciao〉響徹全球各大夜店的Hardwell旗下廠牌當紅「炸王」麥迪克斯（Maddix），首度來台的新加坡當紅炸子雞「全民男神」悟空（WUKONG），擁有韓系精緻五官、結實大胸肌及冰塊盒腹肌，擅於在表演現場帶動氣氛，擁有強大舞台感染力及魅力，帶來「炸」到翻天的表演組曲。

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S2O Taiwan潑水音樂節首波卡司陣容公佈，集結鳳凰之子、強納斯布魯、朱利安喬丹、麥迪克斯、阿三哥、悟空來台表演。（圖／S2O Taiwan提供）