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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風瑪娃逼近，東部海岸掀巨浪，台11線56.7公里處路基遭海水衝刷，56公尺長邊坡、護欄崩毀，恐影響安全，公路總局調來混凝土護欄應急，附近設置自動化影像系統觀測預警，必要時不排除暫時封閉。

豐濱鄉公所今天(30日) 表示，接獲通報濱海公路台11線56.7公里大灣北端路基遭海水衝擊、淘刷，56公尺長的邊坡、護欄都崩毀，被沖到海裡去，目前公路總局、警方和公所人員都到現場維護民眾通行安全。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段表示，昨(29日) 晚間東部濱海公路就觀測到有4公尺浪高，在台11線61至63公里處臨海路段在2015年蘇迪勒颱風時，「人定勝天碑」被巨浪打落海中，有40公尺道路路基流失；此次附近56.7公里處同樣被海浪衝擊而路基流失。

四工處花蓮工務段指出，已與運研所港灣研究中心、成大水利及海洋工程學系合作，辦理應用影像智慧化技術判識海岸公路及防波堤越波研究，建立自動化影像判識溯升、越波系統，提供浪襲預警的觀測資料供防災應變。

由於此臨海道路易受強風及長浪衝擊，影響行車安全，必要時將派員進行長浪現場監看，不排除實施機動警戒或暫時封閉管制通行。

由於中颱瑪娃已發布海上颱風警報。中央災害應變中心今天(30日) 表示，受影響的花東沿岸已劃定246處警戒區域，將加強勸導民眾禁止戲水及登山，同時花蓮縣和台東縣政府也開設應變中心。

中央災害應變中心上午召開第2次工作會報，中央氣象局首先報告表示，目前颱風警戒區域為巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島），相關航行和作業船隻應嚴加戒備，尤其今天東半部及恆春半島易有6公尺以上浪高，提醒民眾避免前往海邊活動。

另外，蘭嶼今天易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風；白天台中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫機率。後續重點觀察為其路徑是否偏向台灣。

中央社報導，縣市應變中心開設部分，消防署指出，目前有花蓮縣（3級）和台東縣（2級）進行開設；花東沿岸劃定警戒區域，共計246處，加強勸導禁止戲水及從事登山活動。

海委會海巡署也針對岸際勸離部分報告，目前以東部（181人、62車）和南部（21人、14車）為主，尚未開發勸導書和舉發單。

交通部表示，今天海運共有7航線、26航次停航；東北角和東部海岸部分觀光景區已進行預警性封閉。

另外，因應颱風雨勢影響，可能發布黃色警戒路段有台8線（中橫公路）、台9線（蘇花公路、南迴公路）、台9丁線（舊蘇花公路）、台11線（海岸公路）和台20線（南橫東段），已完成預擬部署點、待命搶修。

農委會說，今天台北果菜批發市場交易都算平穩，將適時調節措施。

中央災害應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章最後總結表示，颱風今天下半天和後續2天是最接近台灣時間，請花東政府持續針對警戒區注意、處理。

瑪娃颱風逼近台灣 東海岸掀巨浪•路基流失56米 另劃246處警戒區•禁止戲水登山

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