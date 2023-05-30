CÉ LA VI台北攜噶瑪蘭推出全新下午茶　台灣熱炒經典小吃成靈感

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)CÉ LA VI Taipei推出2023年全新天空樹下午茶，攜手噶瑪蘭創作出台灣 在地風味的微醺台式下午茶套組。

面對台北101美景，位於微風南山48樓的餐酒館CÉ LA VI Taipei自6月1日起推出天空樹下午茶，由行政主廚林玉罡領軍，以台灣小吃為發想，將世界冠軍「噶瑪蘭」 威士忌入菜，設計出整套4鹹點與8甜點的全新台式下午茶系，並運用「 山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」與「 層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」入菜。

可先從鳳梨鮮蝦脆桶開始品嘗，以熱炒菜鳳梨蝦球做變化， 將蝦肉丁與鳳梨丁拌入美乃滋後放入迷你脆桶中， 上面撒上糖珠與日式米果； 伊比利豬老饕營養三明治，選用伊比利豬老饕肉， 以紅糟肉的手法製成，醃漬時加入層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌， 切片後再噴上威士忌，夾入自製迷你酥炸三明治， 宛如升級版的夜市營養三明治；辦桌菜紅蟳米糕化身義式飯球，藍蟹加入層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌， 與鹹蛋黃及米糕結合後製作成飯球裹粉油炸， 最後點綴的東泉辣椒醬也加入少許威士忌增添酒感；XO大腸包小腸為路邊常見的大腸包小腸上升級縮小版， 將香腸浸泡在層豐雪莉3桶單一麥芽後與糯米腸一起烤過並加上自製 烤肉醬，最後淋上XO醬。



CÉ LA VI Taipei全新天空樹下午茶。（圖/CÉ LA VI Taipei）

櫻花 蝦鹹蛋糕由東港櫻花蝦提煉出珍貴蝦油，拌入麵糊與蔥花， 做成鹹口味的戚風蛋糕，再夾入芝麻海苔肉鬆與日式鹹味美乃滋；酒香珍珠蛋塔， 以噶瑪蘭威士忌結合貝里斯奶酒、雞蛋與牛奶做的蛋液， 灌入起酥塔殼中，現烤出爐後上層鋪上Q彈的黑糖珍珠， 營造充滿大人味的蛋塔。

香蕉你個芭樂泡芙選用台灣在地水果，在脆皮的菠蘿泡芙裡， 灌入紅心芭樂做的甘納許，柔滑的白巧克力與細膩的果香， 搭配上層香蕉奶酒慕斯與低溫烘烤過的香蕉巧克力片；檸檬奇亞籽愛玉，冬瓜糖熬煮成蜜， 加上台灣愛玉和營養的奇亞籽，上層是檸檬薄荷沙碧消暑解膩， 是台式甜點的獨特魅力。



台灣小吃入天空樹下午茶。（圖/CÉ LA VI Taipei）

百香芭樂塔， 香草塔殼填上使用梅子粉及甘草粉醃製的新鮮芭樂， 與檸檬風味的杏仁餡， 再擠上以紅心芭樂和百香果為基底做成的香緹， 最後裝飾上低溫烘烤的芭樂脆片，清爽的滋味實在討喜；花生糖蔥泡 泡，以古早味花生麥芽糖為發想， 延伸出這款一口大小的花生口味馬林糖， 吃起來鹹鹹甜甜的搭配上香菜， 是充滿兒時記憶的花生捲冰淇淋味道。

期間限定噶瑪蘭威士忌特製調酒包含鄉間兒時，以「 山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」為基酒，莓類香氣帶有棉花糖般的甜感；森林小徑具有宜蘭盛產的蜜餞濃厚成熟果乾的香氣，「 層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」 酒體帶出麥芽糖的尾韻甜感、熱帶水果香氣的多層次嗅覺體驗， ；蘭陽和事取自噶瑪蘭的發源地「蘭陽平原」，運用「噶瑪蘭珍選No. 2單一麥芽威士忌」搭配上當地食材「和事草」也就是青蔥，突顯威士忌香氣。

警語：飲酒請勿過量，酒後請勿開車， 未滿18歲禁止飲酒。