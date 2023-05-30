國際專家齊聚台北！推升台灣與各國　資源循環領域合作關係

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「歐盟創新週」搭配「2023資源循環國際研討會」昨(29)日在台北舉行，歐盟成長總署副總署長Maive Rute表示，尋求以新的資源循環方式確保全球經濟能持續發展的循環經濟仍是重 要課題，而歐盟也很期待就相關領域進行討論。

歐盟成長總署副總署長Maive Rute指出，歐盟創新週已數年未舉辦， 這次有大量來自歐洲的企業、產業組織、研究單位， 做好和世界合作的準備前來，期間將有許多座談與媒合會，盼「 遇到對的伙伴」共謀創新機會。她強調，能面對面溝通的「產業對話」 將是最重要的交流，可促進實質的合作。

△歐盟成長總署副總署長 Maive RUTE專題演講。（照片由環保署提供）

行政院長陳建仁致詞時表示，臺歐2022年總貿易量已達歷史新高， 歐盟是臺灣第4大貿易夥伴，也是最大投資來源， 合作的產業跨及半導體、汽車、資通訊、機械等， 尤其感謝歐洲企業投入離岸風電等產業。臺灣持續推動前瞻計畫， 要以6大核心產業驅動淨零排放、數位轉型，盼在共同目標下， 雙方建立更穩固的供應鏈。

環保署長張子敬表示，臺灣資源回收制度從1987年做起， 資源回收率世界名列前茅，但也需正視補貼的標準阻礙創新的問題， 目前已先從費率著手來鼓勵高值化再利用，未來資源循環專法將改變對廢棄物的看法， 並要求生產源將資源最大化利用後才進入廢棄物處理， 此將需要大量的創新技術，必須與歐盟就制度及技術互相學習， 從法規及技術解決再生料市場競爭力不足的問題， 讓資源實質進行循環。

△環保署長張子敬研討會開幕致詞。（照片由環保署提供）

環保署表示，這此研討會特別邀請Maive Rute副總署長就「串連法規與商業應用，落實歐洲永續循環」 進行專題演講，並邀請來自德國、義大利、新加坡等政府代表、 英國國家智庫及亞洲開發銀行專家，以及國內亮點產業代表， 於會上分享資源循環策略及技術，透過觀摩與交流， 共創資源循環新未來。

這次國際研討會聚焦「資源循環政策」、「塑膠資源循環」、「 永續產品之生態化設計及商業模式」及「轉廢為能技術」等議題。 在國外講者部分，新加坡分享打造資源高效的永續國度、 義大利分享塑膠化學回收、英國分享與原料耗用脫鉤商業模式、 德國分享產品數位護照、亞洲開發銀行分享轉廢為能技術； 國內講者部分， 循環台灣基金會董事長黃育徵為資源循環政策專題演講引言、 遠東新世紀分享永續物料與循環經濟、 小智研發分享邁向零廢棄的未來、 台灣設計研究院分享設計我們的綠色未來、戴爾科技分享ESG策略 、永豐餘分享以生質能邁向低碳轉型、 臺灣生質能技術發展協會分享臺灣轉廢為能技術及成果等。 透過國內外講者精彩的演講及與談， 讓與會的產官學研各界了解各國在資源循環工作上的創新思維及具體 作法，更凝聚了臺灣與國際在資源循環推動上的共識， 進一步推升了臺灣與各國在資源循環領域的合作關係。

臺灣已於2022年公布2050淨零排放路徑，提出12項關鍵戰 略，其中戰略8為環保署主責的「資源循環零廢棄」， 以綠色設計源頭減量、能資源化再利用、暢通循環網絡、 創新技術與制度等策略，擬定措施及具體行動， 減少原生物料的使用，廢棄資源材料化、燃料化及肥料化。 同時為促進資源循環利用，環保署已啟動資源循環專法立法作業， 將「廢棄物清理法」與「資源回收再利用法」二法整併， 新法將翻轉廢棄物管理觀念，著重物質生命週期管理， 並擴大資源化利用、源頭管理及產源責任， 營造資源循環的有利環境。

臺灣因應全球環境變遷及我國環境品質提升需求，台灣總統蔡英文於20 23年5月24日正式公布環境部組織法，環保署將改制為「 環境部」，並設立三級機關「資源循環署」， 組織改造將結合資源循環零廢棄戰略之推動、 資源循環專法之訂定等施政主軸，來達成資源循環及減碳目標， 透過這次國際研討會，向國際分享臺灣推動資源循環的亮眼成果， 各國一同努力邁向資源永續的社會。

環保署長張子敬（左六）、歐盟成長總署副總署長Maive RUTE（左五）及講者貴賓大合照。（照片由環保署提供）