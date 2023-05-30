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台灣智庫CAPRI論壇演說 行政院長陳建仁：居安思危、打造韌性

By 鄧少凱、黃紫緹, 台灣英文新聞－記者
2023/05/30 09:57
行政院長陳建仁2023年5月29日出席亞太堅韌研究基金會首屆年度國際論壇，並發表演說。

行政院長陳建仁2023年5月29日出席亞太堅韌研究基金會首屆年度國際論壇，並發表演說。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 鄧少凱、黃紫緹 報導）行政院院長陳建仁昨（29）日出席智庫「亞太堅韌研究基金會」（Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation，CAPRI）首屆年度論壇，並發表了演說，強調在全球供應鏈及區域潛在風險等挑戰下，台灣奉「居安思危」為圭臬，致力打造社會與經濟韌性。

陳建仁提到了台灣在COVID-19防疫的表現，盼能將其成功經驗分享給各國。他說道，儘管台灣並非聯合國的一員，仍擔起地球村一員的責任，積極促進能源轉型，朝淨零碳排的目標努力，打造環境韌性。

陳建仁表示，除了疫情，美中貿易衝突、烏克蘭戰爭、氣候變遷等全球挑戰，在在凸顯了全球供應鏈的脆弱及其面臨的極端風險。「沒有國家能以一己之力對抗這些挑戰。」必須與理念相近的國家合作，採取有效方式以資因應。

作為閣揆，他將扮演強化台灣韌性、促進創新能力的角色，讓台灣在全球供應鏈佔有一席之地，同時致力改善經濟、社會與環境。他也特別點到，鑒於當前的地緣政治情勢，台灣必須鞏固國家安全，維持區域穩定和平。

亞太堅韌研究基金會（亞堅會）2022年創立於台北，旨在透過務實的比較研究，從亞太觀點引領全球政策討論，推動亞太國家創新治理，打造堅韌社會。研究領域涵蓋公衛、創新、經濟和永續等議題。

今年論壇主題為「堅韌社會，淬鍊而升」。CAPRI董事長林夏如在致詞中提到，陳院長的公衛背景、政治領導地位，讓他在促進公私部門就相關領域的對話、合作上，更具說服力。

在其演說中，陳建仁細數了蔡英文政府自2016年上任以來的多項前瞻性創新政策，包括發展再生能源，改善醫療體系，留住人才，扶植中小企業及關鍵產業以及在「新南向政策」的倡議下與區域國家加強連結。

陳建仁表示，台灣在爭取投資、吸引人才之際，也持續努力促進國際整合，與理念相合的夥伴簽署貿易協議。他強調，在COVID帶來史無前例的危機後，亞太地區必須採取必要改革，朝數位轉型、綠色轉型邁進，透過資源重新分配與強化韌性，打造永續未來。
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更新時間 : 2023-05-30 15:03 GMT+08:00

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