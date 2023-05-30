Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

【台灣股市動態】輝達合作智慧汽車加持　聯發科30日早盤勁揚

➤聯發科、輝達強強聯手，預計2025年為軟體定義汽車推出智慧座艙。➤法人分析，蘋果（Apple）即將發表新品，台北國際電腦展今天開幕，電子股備受關注，國際近期也聚焦6月2日美國非農報告、6月5日美債上限日等議題，相關消息將牽動市場情緒。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/30 10:01
圖/<a href="https://www.facebook.com/MediaTek?__cft__[0]=AZU8_hHVdLCK-2V6v-D0Yjt1rU7t2N8_cDlpuD5gPYvlQbtyhwmh8jUfKtx6sOhZ8wJ1EJ-09bkjxP2fSg1Qb10neHaUcyJyZvlmBeNEuu187Vo-qPKlVItBeVayWZ75-reT7rnCZul6OMkt3p0cwWFEMpkAKUsj-pHXZmJHXb41OXdxoLNhPVoARHuTui4OSMY&__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">MediaTek</a>

圖/MediaTek

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）聯發科與輝達（NVIDIA）攜手合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。在輝達光環加持下，聯發科早盤勁揚35元，達773元，漲幅逾4%。

聯發科昨(29日) 宣布與輝達合作，為軟體定義汽車(編按: 泛指大部分操作都透過軟體進行管理的汽車) 提供完整的智慧座艙方案，聯發科執行長蔡力行與輝達執行長黃仁勳共同現身。蔡力行表示，預計2025年推出產品。

聯發科表示，希望透過這次合作，開發整合輝達繪圖處理器（GPU）小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載輝達人工智慧（AI）和繪圖運算矽智財（IP）。該小晶片支援互連技術，可實現小晶片間元科與輝達合作，將是聯發科拓展車用市場的關鍵里程碑，將有助聯發科加速在車用市場顯著進流暢且高速的互連互通。

聯發科在輝達光環的加持下，吸引市場買盤湧入，早盤股價表現強勁，一度達773元，創1個多月新高，市值攀高至新台幣1.23兆。

雖然多數AI概念股持續表現，但台積電今天漲勢告歇，開盤小跌新台幣2元，雖然有聯發科等具備話題的權值股撐盤，但指數早盤仍然呈現震盪。

台股昨天創波段新高後，今天漲勢收斂，指數區間震盪。台積電以566元開出，小跌2元。聯發科昨天與輝達宣布首次合作，將進軍智慧汽車市場，今天開盤以759元開出，強漲21元，開盤10分鐘內高點至773元，漲幅4.7%。

今天AI人工智慧概念股漲跌互見，包含東元、台積電、台達電皆墨；反觀凌華開盤一度攻上漲停，漲停價75.7元，隨後買氣收斂，但早盤漲幅仍逾7%。

台股昨(29日) 再創波段新高，美股29日為陣亡將士紀念日休市，法人分析，近期國際聚焦美國非農報告、美債上限日等議題；台北國際電腦展（COMPUTEX）今天(30日) 開幕，相關話題是市場關注焦點。

台股昨湧入資金，終場上漲131.25點，漲幅0.8%，收在16636.3點，成交量新台幣3397.43億元。5月15日以來，加權指數已上漲超過1100點，其中外資買超金額超過1700億元，自營商也連10買，成為推升大盤指數重要力量。

觀察台股產業動向，本週有多個上市櫃公司舉行股東會，今天包括台塑、華邦電、長榮、萬海、漢翔、雲品、誠品等企業都將召開股東會。

聯發科與輝達（NVIDIA）昨宣布首次合作，攜手進軍車用市場，透過整合晶片與AI，進軍智慧汽車市場，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案；聯發科執行長蔡力行表示，預計2025年推出產品。

立法院會昨完成再生能源發展條例修法三讀程序，增訂符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應於屋頂設置一定裝置容量太陽光電發電設備；後續經濟部與內政部共同研商相關子法規範。

中央社30日引述法人分析，蘋果（Apple）即將發表新品，台北國際電腦展今天開幕，電子股備受關注，國際近期也聚焦6月2日美國非農報告、6月5日美債上限日等議題，相關消息將牽動市場情緒。
軟體定義汽車
智慧座艙
輝達
聯發科
台股
美股
蔡力行
黃仁勳
智慧汽車

相關新聞

台大與輝達合作成立AI大學中心　黃仁勳：AI是台灣電腦產業重生的黃金契機
台大與輝達合作成立AI大學中心　黃仁勳：AI是台灣電腦產業重生的黃金契機
2023/05/27 21:14
【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你
【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你
2023/05/27 12:12
【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說
【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說
2023/05/26 15:57
【更新】輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」
【更新】輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」
2023/05/25 17:29
【更新】美債協商傳佳音x520行情　台股3個交易日強漲626.83點　創11個月新高
【更新】美債協商傳佳音x520行情　台股3個交易日強漲626.83點　創11個月新高
2023/05/18 14:46

更新時間 : 2023-05-30 15:03 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
台灣作家林文月在美辭世•享耆壽90歲　筆會: 她能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫
台灣作家林文月在美辭世•享耆壽90歲　筆會: 她能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【更新】颱風「瑪娃」襲關島115台灣旅客滯留　星宇航空29日派空機前往接回
【更新】颱風「瑪娃」襲關島115台灣旅客滯留　星宇航空29日派空機前往接回
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台大與輝達合作成立AI大學中心　黃仁勳：AI是台灣電腦產業重生的黃金契機
台大與輝達合作成立AI大學中心　黃仁勳：AI是台灣電腦產業重生的黃金契機
台灣「再生能源發展條例部分條文修正草案」三讀　經濟部：增訂建物設置太陽光電及地熱專章
台灣「再生能源發展條例部分條文修正草案」三讀　經濟部：增訂建物設置太陽光電及地熱專章
澳洲前總理滕博爾首度訪問台灣 力挺林夏如創辦智庫任要角
澳洲前總理滕博爾首度訪問台灣 力挺林夏如創辦智庫任要角
「車貞淑醫生」渣男老公金炳哲演技生動　這4部高收視韓劇也有他
「車貞淑醫生」渣男老公金炳哲演技生動　這4部高收視韓劇也有他
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入