【台灣股市動態】輝達合作智慧汽車加持　聯發科30日早盤勁揚

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）聯發科與輝達（NVIDIA）攜手合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。在輝達光環加持下，聯發科早盤勁揚35元，達773元，漲幅逾4%。

聯發科昨(29日) 宣布與輝達合作，為軟體定義汽車(編按: 泛指大部分操作都透過軟體進行管理的汽車) 提供完整的智慧座艙方案，聯發科執行長蔡力行與輝達執行長黃仁勳共同現身。蔡力行表示，預計2025年推出產品。

聯發科表示，希望透過這次合作，開發整合輝達繪圖處理器（GPU）小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載輝達人工智慧（AI）和繪圖運算矽智財（IP）。該小晶片支援互連技術，可實現小晶片間元科與輝達合作，將是聯發科拓展車用市場的關鍵里程碑，將有助聯發科加速在車用市場顯著進流暢且高速的互連互通。

聯發科在輝達光環的加持下，吸引市場買盤湧入，早盤股價表現強勁，一度達773元，創1個多月新高，市值攀高至新台幣1.23兆。

雖然多數AI概念股持續表現，但台積電今天漲勢告歇，開盤小跌新台幣2元，雖然有聯發科等具備話題的權值股撐盤，但指數早盤仍然呈現震盪。

台股昨天創波段新高後，今天漲勢收斂，指數區間震盪。台積電以566元開出，小跌2元。聯發科昨天與輝達宣布首次合作，將進軍智慧汽車市場，今天開盤以759元開出，強漲21元，開盤10分鐘內高點至773元，漲幅4.7%。

今天AI人工智慧概念股漲跌互見，包含東元、台積電、台達電皆墨；反觀凌華開盤一度攻上漲停，漲停價75.7元，隨後買氣收斂，但早盤漲幅仍逾7%。

台股昨(29日) 再創波段新高，美股29日為陣亡將士紀念日休市，法人分析，近期國際聚焦美國非農報告、美債上限日等議題；台北國際電腦展（COMPUTEX）今天(30日) 開幕，相關話題是市場關注焦點。

台股昨湧入資金，終場上漲131.25點，漲幅0.8%，收在16636.3點，成交量新台幣3397.43億元。5月15日以來，加權指數已上漲超過1100點，其中外資買超金額超過1700億元，自營商也連10買，成為推升大盤指數重要力量。

觀察台股產業動向，本週有多個上市櫃公司舉行股東會，今天包括台塑、華邦電、長榮、萬海、漢翔、雲品、誠品等企業都將召開股東會。

聯發科與輝達（NVIDIA）昨宣布首次合作，攜手進軍車用市場，透過整合晶片與AI，進軍智慧汽車市場，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案；聯發科執行長蔡力行表示，預計2025年推出產品。

立法院會昨完成再生能源發展條例修法三讀程序，增訂符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應於屋頂設置一定裝置容量太陽光電發電設備；後續經濟部與內政部共同研商相關子法規範。

中央社30日引述法人分析，蘋果（Apple）即將發表新品，台北國際電腦展今天開幕，電子股備受關注，國際近期也聚焦6月2日美國非農報告、6月5日美債上限日等議題，相關消息將牽動市場情緒。