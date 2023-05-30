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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風瑪娃龜速前進，中央氣象局已發布海上颱風警報，外圍環流開始影響台灣，墾丁國家公園管理處今天關閉6處沙灘，同時呼籲不要前往觀浪。

颱風瑪娃今明2天(5/30, 5/31) 最接近台灣，屏東地區受到外圍環流影響，今天上午陽光露臉，但海邊已逐漸掀起一波波大浪。

依據中央氣象局資料，恆春半島沿海已出現4.5公尺浪高；墾管處今天起也陸續封閉6處沙灘。

中央社引述墾管處副處長許書國說，依「颱風警報期間各據點（海域）關閉基準」關閉白砂、南灣、大灣、小灣、船帆石、漁村公園等6處沙灘，其他海岸線靠近海邊的步道也呼籲民眾不要靠近，避免發生危險。

中央氣象局今天(30日) 指出，颱風瑪娃持續龜速向北北西前進，預計整體降雨在宜蘭、花蓮及大台北地區較為明顯，南部則是受到沉降影響，有攝氏36度以上高溫機率。



風力方面，林秉昱表示，上午蘭嶼、綠島及桃竹苗一帶已經觀測到較強陣風，下午起會往南延伸，台南等地也要留意較強陣風。

林秉昱說，雨勢方面以宜蘭、花蓮及大台北較為明顯，中午過後南部則是有零星陣雨，北台灣及東台灣有局部大雨或豪雨狀況。

另外，受到颱風外圍環流影響，氣象局發布高溫資訊，颱風外圍沉降影響，白天台中市、台南市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市、金門縣地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

瑪娃颱風龜速•台灣警戒 墾丁國家公園管理處30日起封閉6處沙灘

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