中颱瑪娃29日晚間發布海上警報 東北部、北部山區防局部大雨或豪雨

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今(29)晚8時30分發布中颱瑪娃海上颱風警報，今晚至明(30)日基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，雨勢以明晚至31日清晨最顯著，東北部、北部山區會有局部大雨或豪雨。預估瑪娃將於後(31)日北轉，6月1日向北移動、6月2日遠離。

氣象局晚間發布中颱瑪娃海上颱風警報。晚間8時瑪娃的中心位置在北緯19.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南東方約540公里處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行；預測24小時後瑪娃中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約400公里處。

瑪娃中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒54公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員謝佩芸於記者會中指出，瑪娃持續朝台灣東南方外海接近，目前海上警戒區域包含巴士海峽、台灣東南方海面。預估31日瑪娃北轉，6月1日朝北移動、6月2日遠離。 但她也強調，颱風影響時間長，北轉的角度、位置尚有不確定性，可能造成不同影響，明、後天須持續觀察。

謝佩芸進一步指出，受颱風外圍環流影響，今晚主要下雨區域在宜蘭、北海岸、大台北東側，易有間歇陣雨；明晚至31日清晨雨勢顯著，主要在北部、東半部地區，其中東北部、北部山區降雨最明顯，會有局部大雨或豪雨；至於中南部會是高溫炎熱的天氣，白天午後山區會有陣雨。

謝佩芸說，預估今晚台灣附近的風力愈逐漸增強，今晚至明天蘭嶼會有11至12級強陣風，綠島、澎湖也有10至11級強陣風，新竹至台南沿海、恆春半島、各離島愈晚風勢愈增強，可能會有8至9級強陣風。

此外，受颱風外圍環流沉降影響，明天白天台中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫出現的機率，其中台中市、台南市近山區或河谷有機會出現38度極端高溫。