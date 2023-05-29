澳洲前總理滕博爾：提升中澳關係不會以台灣為代價

（台灣英文新聞、湯若僑、張雅鈞 台北採訪報導）澳洲前總理滕博爾27日接受台灣英文新聞專訪指出，中澳關係的提升不會以台澳關係為代價，「台灣人的觀點與經驗比任何時候都重要。」

澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull) 首度訪台，參與29日由國際智庫「亞太堅韌研究基金會」舉辦的國際論壇，並在台灣英文新聞的專訪中，談論中澳關係、印太區域安全、台灣在區域中扮演的角色以及民主國家的政治分裂。

中澳關係與台灣

中國與澳洲近年因新冠肺炎源頭調查交惡，中國對澳洲實施嚴厲的貿易制裁，去（2022）年7月，雙方外長睽違三年會面，邁出改善的一步。

被問及中澳關係改善是否會以犧牲台澳關係為代價，滕博爾不這麼認為。他指出，在中國問題上，總理艾班尼斯領導下的澳洲政府，在實質性問題上沒有退讓，改變的是修辭。

艾班尼斯（Anthony Albanese）於2022年上台，新政府希望能緩和與中國的緊張關係，並恢復貿易，滕博爾對此表示支持。

他認為，身為總理的愛班尼斯以及外交部長黃英賢，「在語言上更有分寸」，但在任何與美國聯盟的議題、對美英澳聯盟（AUKUS）的承諾或其他事情上「並未退讓」。

澳洲政府的更迭對北京可謂機會，可以在看似沒有軟化立場的情況下改變關係。滕博爾指出，中國需要藉坡下驢，「在不顯得退縮的情形下改變政策」。

滕博爾直言，北京對澳洲的經濟脅迫根本上並未改變澳洲當局的政策，反而激發民主國家抵制中國脅迫的意外效果。中國「適得其反」的言詞和對外界批評的警告，都加劇了西方國家對其權力崛起的焦慮。

滕博爾更指出，習近平錯過機會向世界展示，比起反覆無常、會威脅要撕毀盟約的美國前總統川普，自己是個明智的替代選擇。

然而，習近平並未展現與川普相反的穩重、冷靜、和解作風，卻推行「戰狼外交」，不僅削弱了中國在澳洲的地位，更使民主國家間的關係更加緊密。

印太安全與四方安全對話

美國總統拜登為返國解決迫在眉睫的美國債務違約問題，放棄參與五月舉行的四方安全對話（QUAD），引發外界對美國在印太區域的承諾的擔憂。

滕博爾表示，媒體對此事的報導近乎荒謬，將拜登的缺席「過度解讀」，確保美國政府的運作是拜登的首要任務。

滕博爾熟知QUAD的發展，他將建議QUAD發展為印太版的北約（NATO）的說法斥為「无稽之談」，並強調，美國與日本、美國與澳洲間的關係，以及這些國家與印度的關係完全不同，將QUAD宣傳成亞洲小北約的想法符合北京的利益，在西方試圖這個談論想法的人「正中北京下懷」。

台灣的民主

滕博爾對台灣國內政治不予置評，但他談及，在關係到國家重大利益的問題上，如國防、國安問題，「兩黨合作至關重要」。

滕博爾提及，澳洲對台灣人相當欽佩，他也希望能聽到台灣人談論對自己國家未來的看法。他強調，沒有人會到處試圖挑起衝突或製造比現在更緊張的局勢，但他也強調，「民主國家及它的未來應由台灣人民決定。」

滕博爾肯定台灣在新冠疫情期間的表現，公眾對政府信任以及有效的公衛管理都令人矚目。滕博爾說，「這種多邊合作的模式應當在全世界推廣」。

「亞太民主領導人必須建立起一個合作的生態系統，守護和平的關係，這種關係使得我們的區域在過去59年裡實現了非凡的經濟成長，而非向美國或歐洲尋求線索，」滕博爾如此說道。