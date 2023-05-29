賴清德談核能使用挨批 民進黨駁稱台灣堅守非核家園立場

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣副總統、民進黨總統候選人賴清德昨（28）日出席一場校園活動時，提及在緊急情況下動用核能的可能性，被外界指是「非核鬆動」。對此，民進黨及行政院發言人今日緊急滅火，稱政府「非核家園」立場不變，賴清德是強調能源自主性。

根據中央社，賴清德昨日出席台大「2024校園總統馬拉松」論壇，被學生問到若台海爆發戰爭，海運封鎖恐致能源缺口時，賴清德答覆，這是政府力推能源自主的原因。

目前核一除役中，核二已除役，核三運行中，預計2025年除役。賴清德說明，相關單位正規劃，如何將已停機的核能機組，在未來維持緊急使用需求，以備不時之需。

此一說法被引來了蔡政府非核立場有所鬆動的批評。民進黨發言人張志豪、行政院發言人林子倫今日都作出聲明，強調民進黨政府「淨零排放」、「非核家園」的願景不變，以「減煤、增氣、展綠、非核」四個方向推動能源轉型。

張志豪重申，賴清德的說法，是針對「被封鎖」的極端國安風險情境下，所提出的思考，他在演說中數度表達綠能及能源自主的重要性。

林子倫指出，我國再生能源發電量，去年首度超越核能，顯示能源轉型成效正實踐中，而經濟部及台電對各核電廠除役的期程，也依原定計畫，並無延役考量。

林子倫進一步說明，面對嚴重天災、封鎖等極端情況，政府會周延思考所有能源生產方式，包含再生能源、燃煤、燃氣及核能。相關單位會就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常時期擁有因應緊急情況的能力，確保能源供給穩定與安全。