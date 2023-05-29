里仁與知名餐廳Chao炒炒蔬食聯名推出　符合永續概念的「找不到臭豆腐」及「泡菜天貝炒飯」料理包

近年蔬食成為發燒議題，許多通路推出無肉食品，帶動一波波話題。推廣蔬食達25年的社會企業「里仁有機連鎖通路」和臺北東區知名蔬食熱炒餐廳「Chao炒炒」合作，領先業界推出符合永續概念的聯名蔬食料理包「找不到臭豆腐」與「泡菜天貝炒飯」。因為有著相同的永續飲食理念，里仁和炒炒決定蔬食料理包不僅須是vegan純素、採用友善食材，製作上更要盡量減少添加物，讓消費者吃得健康的同時，也能響應減碳永續。由炒炒主廚吳榮峰規劃的這兩款料理包，5月26日起正式於全臺里仁門市與網購商城上架，邀請消費者一起透過料理包來響應永續飲食。
Chao炒炒蔬食創辦人李沛潔表示：「其實我們餐廳很想要多一些有機食材入菜，但其實是有困難的。因為各類食材使用量不多，會變成不同的食材要跟不同的農場叫貨，然後每一樣都只能叫一點點」、「這次和里仁一起推出料理包，最開心的就是終於能夠和一些有機食材夥伴合作」。
這兩款料理包採用友善耕作的食材，並以少添加的概念來製作。「找不到臭豆腐」最重要的主要食材，是以五種蔬菜本身的純天然酵母菌發酵製成的純手工臭豆腐；而「泡菜天貝炒飯」則使用來自花蓮富里的有機米、天然發酵的泡菜，和符合里仁少添加規範的非基改黃豆天貝及豆包泥。
「里仁對於食材和添加物的要求比業界嚴格很多，所以食材和調味料的挑選上費了一番工夫。」負責加工的鮮湧企業總經理劉小菁說：「炒炒主廚也很配合地去更換調味料和食材。」里仁和炒炒的合作，光是在前端的菜色討論就花了大半年，確認菜色後的食材尋找又費了好幾個月。劉總經理表示：「有機耕作的蔬果要看老天爺的臉色，產量不穩定，每一批的風味也稍有差異。不同食材之間又因為產季關係，時間未必搭配得上。所以負責採購的人要很了解產地和食材，想辦法達成任務。」
鮮湧總經理劉小菁擁有團膳服務20年的經驗，她說：「里仁的添加物規範比法規還嚴格，很多合法的添加物也不能使用。而且里仁要求調味上要盡量少添加，所以我們會運用食材本身的味道來呈現天然的鮮甜。」
里仁開發經理周瑜瑛表示：「要求盡量減少添加物，不僅是為了消費者的健康，也是里仁努力實踐永續的負責任態度。因為每少一項添加物，就可以減去上游製程的碳排放，是我們與廠商朝向淨零碳排的共同努力。」
考量到冷凍加工與餐廳現煮之間的口感差異，鮮湧透過製程的調整來達成主廚要求的標準，讓口感盡量接近現炒。劉總經理說明：「為了讓炒飯保有粒粒分明的口感，我們在米飯煮好冷卻後，先做冷凍處理，再和其他食材進行拌炒。透過增加工序和分段處理，我們達成了兼顧加工可行性和好味道的期望。」
Chao炒炒蔬食以招牌菜色「找不到臭豆腐」啟動和里仁的合作，又一起規劃出符合年輕人口味的「泡菜天貝炒飯」，希望能帶動更多人來體驗具永續價值的蔬食料理包。李沛潔開心地說：「因為有理念的支撐，我們沒把困難看在眼裡。從一開始討論到產品上架，雖然長達二年，但覺得這樣的努力很值得。能夠推出對世界友善的產品，真的很感動，也覺得很榮幸能參與其中！」