里仁與知名餐廳Chao炒炒蔬食聯名推出　符合永續概念的「找不到臭豆腐」及「泡菜天貝炒飯」料理包

近年蔬食成為發燒議題，許多通路推出無肉食品，帶動一波波話題。 推廣蔬食達25年的社會企業「里仁有機連鎖通路」 和臺北東區知名蔬食熱炒餐廳「Chao炒炒」合作， 領先業界推出符合永續概念的聯名蔬食料理包「找不到臭豆腐」與「 泡菜天貝炒飯」。因為有著相同的永續飲食理念， 里仁和炒炒決定蔬食料理包不僅須是vegan純素、 採用友善食材，製作上更要盡量減少添加物， 讓消費者吃得健康的同時，也能響應減碳永續。 由炒炒主廚吳榮峰規劃的這兩款料理包，5月26日起正式於全臺里 仁門市與網購商城上架， 邀請消費者一起透過料理包來響應永續飲食。

Chao炒炒蔬食創辦人李沛潔表示：「 其實我們餐廳很想要多一些有機食材入菜，但其實是有困難的。 因為各類食材使用量不多，會變成不同的食材要跟不同的農場叫貨， 然後每一樣都只能叫一點點」、「這次和里仁一起推出料理包， 最開心的就是終於能夠和一些有機食材夥伴合作」。

這兩款料理包採用友善耕作的食材，並以少添加的概念來製作。「 找不到臭豆腐」最重要的主要食材， 是以五種蔬菜本身的純天然酵母菌發酵製成的純手工臭豆腐；而「 泡菜天貝炒飯」則使用來自花蓮富里的有機米、天然發酵的泡菜， 和符合里仁少添加規範的非基改黃豆天貝及豆包泥。

「里仁對於食材和添加物的要求比業界嚴格很多， 所以食材和調味料的挑選上費了一番工夫。」 負責加工的鮮湧企業總經理劉小菁說：「 炒炒主廚也很配合地去更換調味料和食材。」里仁和炒炒的合作， 光是在前端的菜色討論就花了大半年， 確認菜色後的食材尋找又費了好幾個月。劉總經理表示：「 有機耕作的蔬果要看老天爺的臉色，產量不穩定， 每一批的風味也稍有差異。不同食材之間又因為產季關係， 時間未必搭配得上。所以負責採購的人要很了解產地和食材， 想辦法達成任務。」

鮮湧總經理劉小菁擁有團膳服務20年的經驗，她說：「 里仁的添加物規範比法規還嚴格，很多合法的添加物也不能使用。 而且里仁要求調味上要盡量少添加， 所以我們會運用食材本身的味道來呈現天然的鮮甜。」

里仁開發經理周瑜瑛表示：「要求盡量減少添加物， 不僅是為了消費者的健康，也是里仁努力實踐永續的負責任態度。 因為每少一項添加物，就可以減去上游製程的碳排放， 是我們與廠商朝向淨零碳排的共同努力。」

考量到冷凍加工與餐廳現煮之間的口感差異， 鮮湧透過製程的調整來達成主廚要求的標準，讓口感盡量接近現炒。 劉總經理說明：「為了讓炒飯保有粒粒分明的口感， 我們在米飯煮好冷卻後，先做冷凍處理，再和其他食材進行拌炒。 透過增加工序和分段處理， 我們達成了兼顧加工可行性和好味道的期望。」

Chao炒炒蔬食以招牌菜色「找不到臭豆腐」啟動和里仁的合作， 又一起規劃出符合年輕人口味的「泡菜天貝炒飯」， 希望能帶動更多人來體驗具永續價值的蔬食料理包。 李沛潔開心地說：「因為有理念的支撐，我們沒把困難看在眼裡。 從一開始討論到產品上架，雖然長達二年， 但覺得這樣的努力很值得。能夠推出對世界友善的產品， 真的很感動，也覺得很榮幸能參與其中！」