新北包種茶上市　連續3周末展售會輪番上場

新北市2023年春季包種茶優質上市，自6月起連續3 個周末都有精彩展售會，今年首度在新北市民廣場舉辦，集結各區6 0個特色攤位，展售會期間現場消費滿3,000元可獲限量夏水春 茶品茗杯，另外比賽茶現正開放向坪林農會訂購， 邀請大家品好茶享受恬靜時光。

新北市轄內茶葉栽培面積約為754.37公頃，茶葉產量約463 噸，其中最大產區為坪林，栽培面積達487.68公頃，年產量3 10公噸，約占全市65%，為包種茶主要產地。 新北市長侯友宜表示，坪林是百萬冠軍茶的故鄉， 透過各茶師精湛製茶技術生產優質茶品，茶香充滿淡雅花香味，入喉 甘醇圓滑，新北茶農製茶技術及茶品也在國內外屢獲佳績， 並結合在地青農、協會建構共好以及多元夥伴關係， 以群體的力量發展在地產業鏈結， 將新北好茶品牌打造消費者信任的品牌， 建構農業與生態共好的友善環境。

新北市農業局表示，新北市政府推動農業健康市/式的精神， 透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術， 促在地產業永續發展，比賽茶現正開放訂購，可向坪林區農會訂購( 02-2665-7227)，或線上填寫訂購單：https:/ /reurl.cc/4o5QaL。

坪林區公所表示，即日起免費報名微旅行，活動日期在6月17、1 8日，每天名額200名， 透過在地導覽老師帶領民眾一日漫遊坪林，走讀坪林茶業博物館、 北勢溪水岸長廊、好茶市集、坪林老街、坪林形象商圈、百年舊橋、 觀魚步道、親水吊橋及玻璃橋等特色景點，凡參加微旅行者， 也可獲得2張面額100元的好茶券， 在市集攤位及水岸廣場消費抵用享各式特色茶飲。

6月3、4日在市民廣場舉辦展售會，打造「夏水春茶」 茶席野餐造景，現場有新北特色茶品、茶點心，還有6場DIY體驗 活動，每場名額24名，採網路及現場報名，有手作茶皂、 茶粿及杯墊編織，透過DIY體驗茶鄉特色，另外每日限量免費發送 300張集點卡，可至坪林夏水春茶市集， 憑任意消費即可獲得春季品茗杯。6月10、11、17、18日在 新北市坪林茶業博物館旁廣場舉辦，有水岸野餐、 茶體驗闖關體驗活動、茶糖賽、SUP立槳體驗。 這次市集活動現場打卡就可獲得限量夏水春茶竹柄扇， 充滿濃濃的夏日水岸風情；另外市集消費滿3,000元， 即可獲限量夏水春茶品茗杯1份，每日限量150組。 周末假期來趟坪林品茶旅行，共度親子歡樂時光。DIY體驗、 水岸野餐及坪林微旅行活動報名可於「2023新北好茶」官網查詢。

展售會販售新北好茶。(照片來源：新北市政府農業局提供)

結合在地青農於水岸廣場舉辦茶席野餐。(照片來源：新北市政府農業局提供)

6月10、11、17、18日在新北市坪林茶業博物館旁廣場舉辦，有水岸野餐、茶體驗闖關體驗活動、茶糖賽、SUP立槳體驗。(照片來源：新北市政府農業局提供)

新北包種茶春茶上市。(照片來源：新北市政府農業局提供)