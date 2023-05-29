北韓通知日本31日起發射衛星　防衛大臣：若侵犯領土必摧毀

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本海上保安廳表示，北韓當局向他們通知將在幾天內發射人造衛星，日本自衛隊也下達「摧毀措施」命令，分析認為，南韓25日成功以自家火箭將衛星送上軌道，是北韓加快衛星發射腳步的原因。

北韓向日本發出「衛星發射」通知，發射時間為在5月31日至6月11日，預計衛星殘骸將降落於西海（黃海）2處，以及菲律賓東部海上1處。

日本政府擔憂，北韓可能實際上是要發射「彈道飛彈」，表示將與南韓及美國合作，並同時向自衛隊下令，若有任何飛彈侵略日本領土，一律予以摧毀。防衛省表示，將使用標準三型飛彈（Standard Missile-3, SM-3）或愛國者三型飛彈（Patriot Missile PAC-3）來摧毀。

日本防衛隊發言人表示，北韓此次可能會像2016年，以人造衛星名義發射長程彈道飛彈。北韓過去數次宣稱將發射衛星，但卻從未將衛星成功送入軌道，或送入軌道的物體未發出訊號，無法證實這些衛星是否有作用，因此被認為這些只是北韓為掩蓋試射飛彈的行動。

根據韓聯社，對此，南韓政府也警告，若北韓最後依然堅持發射，將承受相對應的代價及痛苦，並強調北韓所謂的「衛星發射」，嚴重違反聯合國安理會禁止利用彈道飛彈技術進行一切發射的決議，是任何藉口都無法將其正當化的明顯非法行為。

報導指出，2021年1月北韓於勞動黨第8次大會上曾提出「國防科學發展暨武器體系開發5年計畫」，發射偵察衛星即為計畫之一，當時金正恩即強調，將在近期內運用軍事偵察衛星，確保偵查情報的收集能力，但短短過了兩年即付諸行動。

北韓於上個月1日表示，1號偵察衛星已完成，金正恩16日至現場指導衛星發射委員會的工作，並批准進行「後續的行動計劃」，外界普遍認為該計畫指的就是發射偵察衛星。

報導也指出，北韓之所以加快衛星發射的進度，是因南韓25日首次成功以自製火箭將自製實用衛星送進軌道中。

在南韓分別於2021年及2022年成功發射火箭「世界號」（Nuri）時，北韓也播放了自家成功發射衛星「光明號4號」的紀錄片；2021年南韓成功發射時，北韓也向外界表示譴責，認為自家開發宇宙技術時，總是被以「挑釁」及「威脅」為由列入制裁對象，相反地，南韓的宇宙技術開發卻被視為「和平」。