走訪臺灣海上長城「金門」　新北海洋教育跨域交流再進擊

新北市戶外與海洋教育中心於5月27日至30日至金 門縣辦理「海洋教育種子教師專業社群增能工作坊」， 並與該縣戶外教育與海洋教育中心進行交流， 深度走訪金門島之海岸與潮間帶生態、戰備建築與古蹟、 地方藝陣與傳統海洋廟宇文化， 開啟一場戰備人文與海洋生態交織的知識饗宴。

教育局長張明文表示，新北巿積極培育海洋教育專業人才， 鼓勵教師移地學習、開拓視野。金門縣人文開發早、戰略地位特殊， 明朝以降即為鎮守漳廈之海門；民國之後又為保障臺海安定的堡壘， 縣內傳統建築、自然生態及戰備文化薈萃，透過跨區交流、 實地探查及古蹟文化參訪，拓展教師海洋優質教育之創意， 提升海洋課程教學之知能。

參與研習的野柳國小校長張錦霞表示， 以前的海洋教育偏重海洋休閒水域活動， 現在重視跨域整合的海洋生活實踐，鏈結永續發展的海洋行動， 所以海洋教育的推動應關注人與海洋互動的影響， 包含海洋休閒的安全管理、海洋文化的尋根薪傳、 海洋生態的棲地復育、海洋資源永續的守護， 以及和生活息息相關的食魚教育等。 此次研習透過跨域學習走讀金門，體驗潮間帶生態、 風獅爺文化和海洋戰地守備， 可看見同一個海洋卻帶給各個地方多元豐富的海洋文化， 且因應生活需要，不同環境的人民如何應用智慧善用海洋資源， 讓生活和海洋的相互依存緊密連結。

三重高中教師王曹晏婷則說， 本次交流最大收穫是海洋文化的體認， 親身參與金門縣浯島文化觀光季中的重頭戲「迎城隍」，看著其中「 迎鑼鼓」活動，敲鑼鼓踏在香路上，祈禱繞境平安， 彷彿看見金門先人對海洋的虔誠與尊重， 更意識到海洋對於金門文化的重要性，顯現當地流動、開放、 多元的海洋理解與情懷。隨著迎城隍納入觀光季成為重要文化資產， 讓更多旅客體會保留海洋特色的祭典儀式， 也給予參與者重新思考海洋對臺灣文化的深遠影響與意義。

教育局表示，新北市推動海洋教育以「知海、親海、愛海」為核心， 呼應聯合國永續發展目標SDGs「第4項：優質教育」及「第17 項：水下生命」，透過金門跨區交流， 除了提升教師們對於海洋的情意之外， 也得以窺見戰備保安與海洋文化相互演變的脈絡。 希望這次的金門海洋教育種子教師增能工作坊， 能讓老師感受來自海洋的感動，創發孩子有感的課堂學習， 展現守護海洋的永續行動。

教育局工程與環境教育科蘇柏宇科長(右1)致贈感謝狀予金門戶海中心吳啟騰校長(左1)。(照片來源：新北市教育局提供)

吳啟騰校長為本市研發教師介紹莒光樓的歷史及胡璉將軍為金門及台灣帶來的貢獻。(照片來源：新北市教育局提供)

金門戶外教育及海洋教育中心執行祕書吳啟騰校長帶領大家前往建功嶼進行潮間帶解說。(照片來源：新北市教育局提供)

新北研發老師及金門戶海中心帶領人員於翟山坑道內的大合照。(照片來源：新北市教育局提供)