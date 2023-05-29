中國南海動作頻頻 菲美日首次三方海上演習6月登場

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國在南海挑釁行徑加劇緊張情勢，菲律賓海巡署今（29）日宣布，將與美國及日本在6月1日至7日於馬尼拉灣出海口，舉行首次三國海上聯合演習，強化彼此間的互通協作。

根據菲國海巡署，美國海岸防衛隊及日本海上保安廳將參與本次演習，演習地點位於巴丹省（Bataan）馬里威勒斯鎮（Mariveles）附近海域。馬里威勒斯鎮位於巴丹省南端，與馬尼拉灣口軍事要塞柯里幾多島（Corregidor）隔海相望。

菲國海巡署指出，菲方將出動由日本三菱重工製造的梅秋拉．艾奎諾號（Melchora Aquino）多功能巡邏艦，以及嘉布瑞拉．席蘭號（Gabriela Silang）近海巡邏艦、長灘島號（Boracay）巡邏艇和一艘44公尺多功能巡邏艇；美方和日方則將分別派遣史崔頓號（Stratton）巡邏艇和秋津洲號（Akitsushima）大型巡邏船。

菲國海巡署說明，菲美日三方海上演習將透過通訊演習、機動演習、攝影演習（photo exercises）、海上執法訓練、搜救和交匯演習以強化聯合行動力。演習將假想一艘涉及海盜活動的船隻，菲美日海巡人員組成的聯合執法小組將登船檢查，隨後展開搜救行動。

菲國海巡署行動副指揮官彭薩蘭（Rolando Punzalan Jr.）說，菲美日三方海上演習將增進海事合作和相互了解。

中央社報導，美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）、日本駐菲公使松田賢一、菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）、交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）和日本國際協力機構（JICA）駐菲首席代表坂本威午等人，6月1日將出席在馬尼拉港舉辦的美國海岸防衛隊及日本海上保安廳人員抵菲儀式。

馬尼拉和北京近日接連在南海爭議海域設置浮標，緊張情勢再升高。菲律賓海巡隊於10日到12日在費信島、火艾礁、南鑰島、雙黃沙洲和牛軛礁附近設置5個懸掛國旗的浮標，以宣示對南沙群島主權。中國交通運輸部隨後於24日通報，「為保障船舶航行及作業安全」，近日在南沙群島火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域布設3座燈浮標。