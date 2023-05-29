臺灣證交所：上週外資在集中市場買超735.28億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/5/22~2023/5/26）外資在集中市場總買進金額為5,016.83億元，總賣出金額為4,281.55億元，買超為735.28億元，另統計自2023年年初至5月26日止，外資總買進金額為6兆4,726.37億元，總賣出金額為6兆1,672.64億元，累計買超為3,053.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆2,024.81億元新台幣，占全體上市股票市值的40.97%，較5月19日的20兆4,361.48億元新台幣，增加7,663.33億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：台積電：買進198,848千股，賣出75,852千股，買超122,996千股；第二名：仁寶：買進149,992千股，賣出92,629千股，買超57,363千股；第三名：華航：買進138,715千股，賣出85,701千股，買超53,014千股。

台灣證券交易所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進132,462千股，賣出173,893千股，賣超41,431千股；第二名：長榮航：買進212,223千股，賣出251,705千股，賣超39,482千股；第三名：緯創：買進233,990千股，賣出269,070千股，賣超35,080千股。