光輝五月！臺灣期貨交易所訪視國際單親兒童文教基金會安置機構

光輝燦爛五月的母親節，臺灣期貨交易所將社會關懷觸角延伸至弱勢 單親母親，2023年5月29日由吳自心董事長率同仁訪視國際單親 兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家，捐助該安置機構之廳舍 修繕及設備擴充計畫，協助改善院生居住安全，以實際行動關懷未成 年弱勢單親母親；另結合力挺臺灣本土農業，致贈院生國產鳳梨， 與其分享臺灣寶島甘甜的人情味。

國際單親兒童文教基金會以服務喪偶、離婚、 未婚生子等單親家庭及隔代教養之類單親家庭為宗旨，2012年增設 麻二甲之家，為未婚少女、弱勢家庭兒童及少女提供收容安置服務。 該機構實施人文、人道與人權教育， 成為未成年弱勢單親母親之避風港，不僅提供生活照顧及心理輔導， 協助其學習成為母親，更支持其完成中輟學業並培訓專長技能， 期未來可順利離院、回歸常態生活，讓中輟未婚母親在生命轉彎處， 擁有安心住所及重生機會，再創人生價值。 期交所另捐助並出席該會今年5月6日「第九屆傑出弱勢單親母親表 揚活動」，藉由表揚傑出單親母親，消彌世俗之負面印象， 肯定並鼓勵其突破困境的努力與信念。

此外，期交所攜手金融周邊單位長年共同辦理「金融有愛－食(實) 物銀行」，捐助物資包含媽媽奶粉、嬰幼兒奶粉及尿布， 以最具體的行動，將社會關懷對象擴充至全國經濟弱勢母親。 期交所亦於5月29日拜訪嘉義縣太保市實物銀行站點， 了解實務運作情形，作為日後精進社會關懷之參考。

臺灣社會各個角落都有許多令人動容的故事，所謂一枝草一點露， 天無絕人之路，每個生命都可以走出自己的路， 也有自己存在的價值，期交所期待與社會大眾攜手努力， 共同成為每位偉大母親堅實的後盾，為社會點燃溫馨的希望之光， 與社會共創良善的循環與安定的力量。