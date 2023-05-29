光輝五月！臺灣期貨交易所訪視國際單親兒童文教基金會安置機構

光輝燦爛五月的母親節，臺灣期貨交易所將社會關懷觸角延伸至弱勢單親母親，2023年5月29日由吳自心董事長率同仁訪視國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家，捐助該安置機構之廳舍修繕及設備擴充計畫，協助改善院生居住安全，以實際行動關懷未成年弱勢單親母親；另結合力挺臺灣本土農業，致贈院生國產鳳梨，與其分享臺灣寶島甘甜的人情味。
國際單親兒童文教基金會以服務喪偶、離婚、未婚生子等單親家庭及隔代教養之類單親家庭為宗旨，2012年增設麻二甲之家，為未婚少女、弱勢家庭兒童及少女提供收容安置服務。該機構實施人文、人道與人權教育，成為未成年弱勢單親母親之避風港，不僅提供生活照顧及心理輔導，協助其學習成為母親，更支持其完成中輟學業並培訓專長技能，期未來可順利離院、回歸常態生活，讓中輟未婚母親在生命轉彎處，擁有安心住所及重生機會，再創人生價值。期交所另捐助並出席該會今年5月6日「第九屆傑出弱勢單親母親表揚活動」，藉由表揚傑出單親母親，消彌世俗之負面印象，肯定並鼓勵其突破困境的努力與信念。
此外，期交所攜手金融周邊單位長年共同辦理「金融有愛－食(實)物銀行」，捐助物資包含媽媽奶粉、嬰幼兒奶粉及尿布，以最具體的行動，將社會關懷對象擴充至全國經濟弱勢母親。期交所亦於5月29日拜訪嘉義縣太保市實物銀行站點，了解實務運作情形，作為日後精進社會關懷之參考。
臺灣社會各個角落都有許多令人動容的故事，所謂一枝草一點露，天無絕人之路，每個生命都可以走出自己的路，也有自己存在的價值，期交所期待與社會大眾攜手努力，共同成為每位偉大母親堅實的後盾，為社會點燃溫馨的希望之光，與社會共創良善的循環與安定的力量。