台灣土銀林俊易　勇奪馬來西亞超級500男單銅牌

土地銀行羽球好手「左手重砲」林俊易在世界羽球聯盟（BWF）超級500系列-馬來西亞羽球大師賽中發揮強大韌性，在8強賽經歷120分鐘激戰、化解9個賽末點，逆轉擊敗日本第1單打（世界排名第3）選手躋身四強，也寫下大馬大師賽賽史最久紀錄，可惜林俊易在4強賽中不敵中國大陸選手，最終取得銅牌成績，這也是他在超級500系列首度拿下銅牌。

身高182公分、左手持拍的林俊易以獨特的斜線殺球聞名，被譽為左手重砲。林俊易自2017年參與職業賽事就拿下雪梨羽球國際賽冠軍，2019年奪下超級300等級的美國公開賽男單冠軍，2022年也獲得5個冠軍及2個亞軍，今年2月更在泰國羽球大師賽（超級300）奪冠，目前世界排名24，本周排名有望再創新高，堪稱國內羽壇最優異年輕選手。

土地銀行羽球隊近年表現亮眼，球員個人成績皆名列前茅。2021年王齊麟、李洋（麟洋配）於東京奧運拿下臺灣奧運史上首面羽球金牌，林俊易在今年2月泰國羽球大師賽摘下男單冠軍、廖倬甫在3月中國國際羽毛球大師賽獲單打銅牌，張課琦及柏禮維於波蘭挑戰賽拿下亞軍，土銀雙胞胎李芳任／李芳至在4月西班牙羽球大師賽奪亞軍、李芷蓁及許尹鏸在荷蘭挑戰賽奪得女雙冠軍、麟洋配在亞洲羽球錦標賽奪男雙銅牌；在團體賽方面，土地銀行羽球隊也在2022年第六度奪下全國羽球團體錦標賽男子組冠軍。

土地銀行每年皆斥資數千萬元補助羽球隊預算，為國家培育更多優秀體育選手，同時土地銀行致力成為運動員的堅實後盾，提供球員退役後的完善職涯制度，讓球員專心投入訓練與賽事，進而提升臺灣運動產業環境。

除培養本土運動人才外，土地銀行積極落實ESG的社會參與項目，每年定期舉辦羽球夏令營與公益教學，協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權。在長年耕耘下，土地銀行連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）成果。