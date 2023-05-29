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「現代蘇丹」艾爾段的勝利：轉向普丁式專制的土耳其

艾爾段與普丁掌權背景相似，兩者都是在國家深陷危機、滿目瘡痍的時刻上台，挾著承諾結束政治混亂帶來繁榮所帶來的高人氣，也確實為他們的國家帶來穩定與成長。然而兩人都追求國家與個人的權力產生濃厚興趣。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/29 16:52
土耳其總統艾爾（左））與俄羅斯總統普丁（右）在2022年8月5日於俄國會晤。（圖／美聯社）  

土耳其總統艾爾（左））與俄羅斯總統普丁（右）在2022年8月5日於俄國會晤。（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）土耳現任總統艾爾段成功連任，華盛頓近東政策研究所土耳其研究計畫主任恰普塔伊在外交事務雜誌發表「艾爾段的俄羅斯式勝利」一文，解析艾爾段政權如何走向普丁式專制的道路。

艾爾段（Tayyip Erdogan）自2003年起擔任總理、2014年起轉任總統。儘管面臨通膨、世紀地震等挑戰，他所領導的執政聯盟依然在14日獲得多數席次，28日的艾爾段的連任成功，昭示著土耳其從非自由的民主制度轉為普丁（Vladimir Putin ）式的專制，艾爾段的絕對統治將比以往20年來更加強大。

愛爾段的執政風格是如何逐步轉向普丁式專制的？

恰普塔伊（Soner Cagaptay）指出，艾爾段的逐步普丁化可以追溯至2016年軍方內部未遂的政變，艾爾段有驚無險地保住政權。普丁嗅到機會示好邀約會面，兩人建立更緊密的夥伴關係，在敘利亞、利比亞及南高加索等雙方進行代理戰爭的區域，也簽署了協議。

與俄國交好讓土耳其與其北約盟友，尤其美國之間有了隔閡。艾爾段在敘利亞戰中，改為針對與美國合作打擊伊斯蘭國（ISIS）的庫德族民兵組織人民保護部隊（YPG），以及從俄羅斯購買S-400「凱旋」式防空飛彈系統的行徑，加劇了美國與土耳其間的緊張關係，也是雙邊關係至今無解的兩大關鍵。

此外，艾爾段也採用了普丁的統治風格，利用緊急權力對社會進行廣泛鎮壓，包含異議人士，中間派、自由派、左派、社會主義者、庫德族民族主義者，甚至是反對他的保守派。2017年他更發起公投，透過造假選票240萬選票，將土國政治制度自議會民主制改為總統制，2018年被修改的憲法賦予艾爾段更多廣泛的權力，使他身兼國家元首、政府首腦、執政黨領袖、警察首腦、軍隊總司令。一如普丁「現代沙皇」的地位，他將自己描繪成土國的新奧斯曼帝國領導者，一位「現代蘇丹」。

事實上，艾爾段與普丁掌權背景相似，兩者都是在國家深陷危機、滿目瘡痍的時刻上台，挾著承諾結束政治混亂帶來繁榮所帶來的高人氣，也確實為他們的國家帶來穩定與成長。然而兩人都追求國家與個人的權力產生濃厚興趣。在未遂政變發生後艾爾段更相信，如同普丁這樣的強人領導，不僅可以為土耳其在重大不確定時期提供關鍵支持，在未來發生類似政變時更能保障個人安全。

恰普塔伊認為，艾爾段與普丁的結盟對俄羅斯及西方有重大影響。在俄國的支持下，土耳其在敘利亞的軍事行動導致與美國關係緊張，艾爾段也拒絕加入西方制裁俄羅斯的行列，而是成為經濟支持普丁的夥伴。儘管土國與俄國之間的地緣戰爭的爭端未解，但普丁將艾爾段視為一項安全的投資，因艾爾段的專制轉下對俄國的外交政策觀點，符合克里姆林宮的利益。

艾爾段最近的選舉勝利以及與普丁的結盟，艾爾段對權力的鞏固、對選舉的控制以及對普丁戰略的模仿，無不表明土國政治在轉向普丁式專制的道路上越走越遠。
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更新時間 : 2023-05-29 19:57 GMT+08:00

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