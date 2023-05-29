瘋狗浪不可等閒視之 台灣發布颱風海警後 觀浪者重罰25萬

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）過去常傳出民眾不顧颱風逼近，仍赴海岸觀浪而遭到捲走的意外。隨著颱風瑪娃（Mawar）逼近，消防署警告，發布海上颱風警報後，若還一意孤行赴海邊觀浪，最重可罰新台幣25萬元。

根據中央氣象局，截至29日14時，中颱瑪娃在台灣東部以每小時5公里速度，向西北進行。氣象局11時指出，新北龍洞、宜蘭蘇澳及龜山島、花蓮、臺東及蘭嶼、屏東鵝鑾鼻已觀測到2至7米左右的浪高。

中央社引述消防署說法，颱風帶來長浪，挾帶巨大能量，傳播距離遠、速度快，在海上不易察覺，到岸邊才會因地形而形成突發性的大浪，俗稱瘋狗浪，特別容易出現在直立海岸礁石、直立壁近海平台、海釣地點、海堤消波塊、海底礁石多的海灘。

不顧危險，在颱風來襲前赴海岸觀浪者，縣市政府可依違反發展觀光條例規定，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。另，發布颱風海警後，各縣市成立應變中心，針對海邊、山區等危險區域劃定警戒區，若民眾未取得臨時通行證進入警戒區，或不願被勸離，可依違反災害防救法，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

瑪娃還未登陸已釀死傷，受外圍環流影響，花蓮出現長浪，昨（28）日有花蓮學童赴新城加灣海邊玩水，一人獲救、一人死亡。宜蘭亦有一名國中女生與男網友赴南方澳內埤海灘（情人灣）踏浪，結果兩人雙雙被大浪捲入海中，男子自行游上岸，女子下落不明。