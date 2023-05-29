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身後事趨簡 升天告別也很好 日本「氣球葬禮」起飛

人生最後一程能青雲直上，也不枉了

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/29 15:25
（圖／Pexels_ Sirirak Boonruangjak）

（圖／Pexels_ Sirirak Boonruangjak）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著人口老化，子嗣空虛，加上社會益趨世俗化，日本人死後將骨灰墓葬的習俗，日漸式微，取而代之的是各種環保葬，從樹葬到氣球葬，上天下地皆有之，但無論是塵歸塵土歸土，抑或化為一縷輕煙，方法各異，卻殊途同歸－都不再需要後人勤掃墓。

經濟學人報導，日本死亡率揚升，去年死亡人數達150萬人，創二戰以來新高。在過去，家族墳墓由族中長子承襲，向神社繳納管理費。然而，自1990年代起，出生率持續下滑，掃墓的人少了。再者，要跋涉至鄉下的祖先墓地，對都市居民也成了一種不便。

結果便是，2020年，近12萬座墳墓「關閉」，反映了喪葬文化的日新月異。

2011年，一家名為Balloon Kobo的殯葬業者創了氣球葬，迄今已進行了300場。親友看著裝填死者骨灰的氣球冉冉升空，有的目送遠去，有的揮手道別，直到氣球消失於雲端，成了另類的「告別式」。（註：氣球最終將因氣壓而撐破，骨灰自然灑落天地之間。）

以樹苗取代墓碑的樹葬，更受歡迎。一項民調顯示，2022年，購買墓地者，五成選擇了樹葬地點作為埋骨處。愈來愈多人偏好身後歸於自然，除了費用大減（一處墓碑通常要價日幣100萬元，約新台幣21.8萬元），也是留給子孫最後的溫柔。

平均壽命超過80歲的日本人，對生死的態度已不若過往，不再追求氣派的送行與繁複的喪儀，甚至省去了親友追思或宗教儀俗。原本視為禁忌的死後安排（終活）話題，也成了新語彙。
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更新時間 : 2023-05-29 15:45 GMT+08:00

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