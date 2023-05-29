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台灣三大部會聯合推出攬才計畫　盼有效改善旅宿業疫後缺工問題

交通部表示，針對旅宿業雇用房務、清潔新進服務人員發給補助金，同時配合勞動部與教育部聯合祭出獎助方案，透過「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」可吸引超過兩萬人次投入旅宿服務的行列，期待為旅宿業注入充沛的人力。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/29 14:59
據交通部觀光局統計，繼2023年3月25日突破第100萬人次，5月24日更迎來第200萬人次，顯見臺灣觀光復甦，逐步接近600萬人次旅客來...

據交通部觀光局統計，繼2023年3月25日突破第100萬人次，5月24日更迎來第200萬人次，顯見臺灣觀光復甦，逐步接近600萬人次旅客來...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為迎接旅遊市場復甦，加速恢復旅宿業受疫情影響之服務量能，行政院今(29)日宣布推動「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，結合交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」、勞動部「疫後改善缺工擴大就業」及教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗」等三項方案，共同紓緩旅宿業缺工問題。

隨著去(2022)年10月13日國境解封，國外旅客陸續來台，據交通部觀光局統計，繼今(2023)年3月25日突破第100萬人次，5月24日更迎來第200萬人次，逐步接近600萬人次旅客來台的目標，顯見臺灣觀光復甦。

交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」已於2023年4月21日公告實施，有新聘房務及清潔人員之旅宿業者，符合補助條件，新聘人員至少任滿6個月，即可於線上按每人每月新臺幣5000元申請補助金，最長可請領12個月；該案自2023年4月1日至2024年3月31日期間實施。

台灣三大部會聯合推出攬才計畫　盼有效改善旅宿業疫後缺工問題

(圖片由交通部觀光局提供)

勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」則透過直接補助旅宿業從業人員方式，鼓勵失業勞工經公立就業服務機構推介投入旅宿業從事房務、清潔工作。一般身分勞工給予就業獎勵每月新臺幣6000元，工作地點位處偏遠（特定）地區，獎勵金每月再加碼3000元，最長可請領12個月。

另外，針對高齡者及就業服務法第24條所定各款對象（如中高齡、二度就業婦女等）勞工，全時工作每月給予1萬元，偏遠（特定）地區再加碼3000元，部分工時工作每月給予5000元，偏遠（特定）地區再加碼1500元，最長可請領12個月；該案自2023年5月1日起至2024年6月14日期間實施。

台灣三大部會聯合推出攬才計畫　盼有效改善旅宿業疫後缺工問題

(圖片由交通部觀光局提供)

暑假即將來臨，大專生若在暑假想多些職場體驗，教育部配合「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，推出「大專院校學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」，學生於旅宿業每月職場體驗超過80/160小時，每人每月獎勵3000/6000元，工作地點位於偏遠（特定）地區者，每月額外給予 3000元，最長3個月；該案自2023年6月1日起至2023年9月15日期間實施，詳細資訊請上教育部青年署職場體驗網查詢。

交通部表示，近3年因新冠肺炎疫情影響，旅宿業基層服務員流失嚴重，影響服務量能衝擊觀光產業，自去年國境解封後，該部特別爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，除了辦理促進自由行旅客來臺措施及加速團客來臺措施，也考量接待國際旅客之旅宿業服務量能，針對旅宿業雇用房務、清潔新進服務人員發給補助金，同時配合勞動部與教育部聯合祭出獎助方案，透過該計畫可吸引超過兩萬人次投入旅宿服務的行列，期待為旅宿業注入充沛的人力，有效改善旅宿業缺工問題，穩定提昇服務品質及量能，迎接旅遊市場恢復榮景。

台灣三大部會聯合推出攬才計畫　盼有效改善旅宿業疫後缺工問題

(圖片由交通部觀光局提供)
交通部
觀光局
勞動部
教育部
旅宿業

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