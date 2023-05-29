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〈財經主筆室〉低薪、通膨、高房租 年輕租屋族快炸鍋了

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/29 13:58
台北仁愛圓環（圖／台北旅遊網）

台北仁愛圓環（圖／台北旅遊網）

副總統賴清德及內政部長林右昌最近有關房市的言論，統統引發輿論炸鍋結果，原因為何？最主要就是現在不僅工作不好找，低薪、通膨、物價高漲、高房價、高租金等因素，在在讓現在的青年過得相當不開心、甚至覺得痛苦，普遍認為未來的日子只會越來越難過。

賴清德是在一場與學生對談中，針對學生針對房價提問中回應，「你有沒有注意到房價現在在降？」但房仲業者認為，雖然目前包括台中的潭子和大甲，房價跌幅雙雙超過20%，高雄市新興區房價也下降15%以上，但大多數地區的房價波動似乎仍處於盤整階段，有些地區的價格仍持續上漲。總體來說，房價並未跌到「有感」，民眾對房價在跌說法並不認同。

林右昌則是說「現在年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規畫」，或是因為想買的地點、區位價格太高。此話一經媒體報導後立即遭到批評！對於說法引發爭議，林右昌立即澄清指出，住宅問題要用各種不同政策來緩解民眾購屋、租屋的需求，政府要持續興建社會住宅，也提出中低薪房貸補貼等支持性方案。

沒錯，租金補貼顯然對年輕人助益不小！因為，行政院去年通過「中央擴大租金補貼專案計畫」（民國111至114年），將每年租金補貼金額由原先57億元提高至300億元，補貼戶數將從12萬戶大幅增加至50萬戶，但年齡限制在35歲以下，去年甫開放申請就有超過32萬人提出申請。

但立委柯志恩就針對這項措施提出批評，指政府編300億租金補貼大撒幣，結果越補貼民眾租屋越辛苦，因為房客申請補助、房東就漲房租，讓過去一年租金漲幅年增率都超過2%。

依據主計總處最新統計資料，今年4月份消費者物價房租類指數105.70，再創歷史新高，房租指數年增率為1.22%，若以北、中、南、東四大區域房租指數年增率來看，以南部區域增幅1.73%居冠，東部區域年增1.57%居次，中部區域年增1.16%，北部區域年增1.05%。

根據房仲業者分析，受到政府打房影響，買方購屋門檻加高，加上核貸趨嚴、央行升息，貸款條件不如過往選擇以租代買，使得市場租屋需求仍高，而屋主因貸款利率調升增加持有成本，故租金持續攀升。

除了房東轉嫁房貸利率增加成本外，還有兩大因素讓租金節節高漲。一是目前通膨嚴重，房東趁機漲租以反映當前物價情勢。其次，政府推動租屋透明化，部分房東以前不報稅，現在需要報稅，額外的稅費成本便呈現在租金上。

另外，也有房仲業者指出，若以目前租屋市場現況看起來，全台住宅租金漲勢似乎仍未到頭，甚至還可能「一路漲到年底」，弱勢租屋族前景堪慮。未來如果租金持續大漲，一旦占家庭收支達50%以上，租屋族恐怕就真的會出現無力負擔的狀況，值得留意。

其實，房租上漲不僅出現在各種數據上，更切實的出現在小老百姓的生活中。從去年以來，包括「房東喊漲」、「租金調漲」等字眼，已經成為各大論壇、新聞媒體上的熱門關鍵字。顯然，租金上漲對於經濟弱勢的租屋族來說，壓力的確相當大，且以目前看來，租金上漲似乎是一個無法避免的結果。

對於這樣的狀況，房客除了得無奈面對，似乎只能先利用「租屋技巧」、「由大換小」、「由遠替代近」等方式來節省更多租金支出。所以，林右昌說「現在年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規畫」，此說法拿來用在租屋族身上，年輕人必須有「規畫性」的租屋，也許的確更受用！
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