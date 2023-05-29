韓亞航空停賣逃生門旁座位　為何門可輕易於空中被乘客開啟？　

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓亞航空26日一架班機在飛行途中，艙門遭機內乘客開啟，韓亞航空表示將停售逃生門附近的座位，韓媒也說明了逃生門為何可以輕易於空中被乘客開啟的原因。

一名33歲男子26日搭乘韓亞航空，在飛機準備降落大邱機場，距離地面尚有200多公尺時，突然開啟逃生門，所幸飛機平安降落，機內無乘客或空服人員掉落，但仍造成12名乘客呼吸困難，落地後立刻送醫。

這名男子在接受警方調查時，原先拒絕回答警方問話，後來才開口表示，自己最近失業，壓力很大，飛機飛行時間太久讓他覺得很悶，想趕快下機才會開門。大邱地方法院也以違反航空安全法，對男子發出逮捕令，若罪名成立，最高可處10年徒刑。

韓亞航空在事發後，已停止銷售部分靠近逃生門的座位，14架A321-200飛機的31A及26A座位將不再出售。業者表示，作為安全預防措施，即使航班客滿，這項措施也將適用。

根據韓媒首爾經濟報導，打開逃生門的男子當時即坐在31A的座位上，該座位離緊急出口很近，即使不解開安全帶，逃生門控制桿也觸手可及。

另外，根據朝鮮日報報導，當飛機飛至一定高度時，因機內加壓系統讓飛機維持在與地面相同的氣壓，與機外氣壓差異甚大，因此飛機艙門是無法遭開啟的。當飛機飛行高度在約3萬英呎（約9公里）時，機外的氣壓為地面的25%左右。

但當飛行高度下降至1000英呎（約300公尺）時，飛機內外氣壓差縮減，艙門即可被打開，但門是會逐漸打開，而非立即全開。韓亞航空的事故是發生於飛機降落期間，而當時飛機距離地面僅約200多公尺。