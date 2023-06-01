業界唯一輕量化太陽能充電自行車錶 Garmin推「Edge 540 太陽能 GPS自行車錶」和「Edge 840 太陽能 GPS自行車錶」

台灣近年騎乘自行車人口持續增加，根據智慧穿戴領導品牌Garmin台灣用戶數據調查，2020年至2022年間，使用專業自行車錶從事公路車騎乘的運動次數大幅成長139%，受疫情影響從事室內自行車訓練也攀升68%，由此顯示近年來騎乘自行車在台灣不再僅是綠能環保以及民眾健康運動意識抬頭，更帶動一股全新趨勢潮流。

面對自行車市場蓬勃發展，為提供騎士更安全、有效率的騎乘訓練體驗，Garmin透過獨步全球的騎乘科學，以Firstbeat Analytics演算法精準分析，提供業界最詳細完整的騎乘指標數據，整合包括Edge GPS自行車錶、Rally踏板式功率計、Varia智慧雷達車燈、Tacx自行車室內訓練台等，打造業界首屈一指的Garmin自行車生態系。

繼去年推出太陽能充電車錶受業界好評，此次一舉推出行家首選「Edge 540 太陽能 GPS自行車錶」及頂級規格「Edge 840 太陽能 GPS自行車錶」，為業界最輕量化太陽能充電車錶，更是2022年環法冠軍車隊Jumbo Visma指定機種。

Edge 840 & Edge 540 GPS承襲旗艦機王Edge 1040 太陽能 GPS自行車錶相同血脈，不但具備最高階機款相當的功能與規格，體積卻更加輕巧，搭載Power Glass太陽能充電鏡面，一般模式下電力續航可達32小時，省電模式下最長可達60小時，同時內建業界唯一Mulit-Band GNSS多頻定位技術，不論嚴峻高山或惡劣天候都能極速精準定位，滿足長時間騎乘訓練安全與樂趣。

除了具備更長電力，還提供全方位騎乘訓練資訊，同時精準掌握騎乘當下最即時數據表現，全新升級的ClimbPro爬坡規劃器不需預載地圖就能即時提供路線預覽及坡度分析，檢視前方的地勢蜿蜒與起伏，衡量最佳騎乘力道，幫助有效分配體力。

此外，更包含許多Garmin獨家騎乘科學分析，騎士可藉由Real-Time Stamina即時體力量表掌握體能儲備的多寡，在騎乘當下隨時了解剩餘體力及恢復上限，幫助提前調配速度與策略，創造絕佳騎乘表現。同時依照Power Guide路線功率配瓦功能妥善分配出力，指引最佳功率瓦數以保持亮眼成績。每日訓練建議依據目前訓練負荷及VO2 max最大攝氧量，制定每日騎乘訓練建議，給予最適合個人體能狀態的訓練指引。利用騎乘能力分析了解自身騎乘優勢，有助於迅速有效地提升自我技能，同時提供測量騎乘時坐騎與站騎的時間、單圈施力情況和分布、踏板施力分布等數據，優化訓練成效以達成目標。

MTB越野好手必備的GRIT及FLOW騎乘指標，捕捉跳耀騰空時間與飛行距離，透過內建地圖可直接搜尋地址查找熱門騎乘路線，偏離路線還能重新計算，並有原路返航及轉彎提示。利用Group Ride跟車友分享路線，隨時隨地揪團騎，Group Track 可追蹤多達50位車友，競賽時掌握對手動態。為創造騎乘最佳體驗，Edge 840 以按鍵結合觸控螢幕，並優化介面流暢性，方便快速瀏覽騎乘數據，輕鬆獲取所需資訊。

此外，為打造業界最完善的自行車生態系幫助熱愛騎乘與三鐵運動愛好者有效提升騎乘效率，同時推出實體訓練營及主題式約騎活動引領車友透過精準科學化數據分析來規劃訓練，自2022年陸續開辦Garmin TRI營戰三鐵訓練班及Garmin Cycling Club(GCC)，吸引眾多喜愛挑戰自我的運動愛好者參與，活動報名詳情請見「Garmin TRI營戰三鐵訓練營」官網和「Garmin Cycling Club」官網。