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義大利威尼斯運河遭染「螢光綠」 環保團體否認犯行 當局急調查

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/29 11:10
28日上午義大利威尼斯（Venice）的運河被發現染成一片「螢光綠」！（圖／美聯社）

28日上午義大利威尼斯（Venice）的運河被發現染成一片「螢光綠」！（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）世界馳名的義大利威尼斯（Venice）的運河竟被染成一片「螢光綠」！當地時間28日（週日）一早許多居民和觀光客都被眼前詭異的景象嚇了一跳，當局正在調查原因，而近年來以環保為名，針對名畫、景點進行破壞的環保團體已跳出來否認犯行。

CNN報導，義大利威尼托大區（Veneto）區長Luca Zaia在推特（Twitter）表示，最先發現水被染成綠色的是在「里奧多橋」（Rialto Bridge）附近的當地居民。有關當局已與警方召開緊急會議，要調查（綠色）液體的來源。

據社交媒體上發布的多張照片顯示，螢光綠的河水大約在歐洲中部時間28日上午9時30分左右遭民眾發現，且範圍逐漸擴大中。

義大利威尼斯運河遭染「螢光綠」 環保團體否認犯行 當局急調查

觀光客在船夫的帶領下遊覽威尼斯的美，但下方的河水卻遭到不明物質染成一片綠。（圖／美聯社）

地方發言人表示，有關單位目前已採集水質進行化驗，並查看附近監視器畫面和詢問附近船夫，以調查是否有可疑人士或情況。

警方也正在調查起事件是否與環保人士有關，近年來常針對文化遺址、名畫進行各種破壞行徑來抗議的義國環保團體「最後一代」（Ultima Generazione）已跳出來否認犯行，截至發稿時間為止，也沒有其他環團承認犯行。

意大利消防隊在推特上表示，他們正在與維護大運河環境狀況的機構ARPA Veneto合作，以提供化驗樣品等技術協助，來判斷究竟是什麼物質造成河水一片綠油油。

網上也出現了各種臆測，包括可能是藻類或非法傾倒造成的。

不過，這並不是威尼斯大運河首次遭染綠。

1968年、第34屆威尼斯雙年展（Venice Biennale）盛大展開期間，阿根廷藝術家伍瑞布魯（Nicolas Garcia Uriburu）將螢光染料倒進大運河，將水染成螢光綠，宣稱盼引起人們對於生態、自然與文明的關注。

義大利威尼斯運河遭染「螢光綠」 環保團體否認犯行 當局急調查圖為未遭染綠的義大利威尼斯運河。（圖／美聯社）
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