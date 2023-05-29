通膨、地震震不垮20年強人政權 土耳其艾爾段贏得總統大選

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）連同總理一職在內，掌權已20年的土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），在28日總統決選中，勝了。驚人通膨、世紀強震，都未能將他搖下這個位子。在這位不敗強人的帶領下，國家將續朝專制路線邁進，對地緣政治的衝擊，不容小覷。

路透報導，票幾乎已全數開出，首輪領先對手4%的艾爾段，決選再以52.1%的得票率，勝過反對派聯盟領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的47.9%，差距不大，也呈現了民意的高度分歧。

民主改革派功虧一簣，未能推翻保守勢力，今年69歲的艾爾段，將展開第三任任期，可一路做到2028年，甚至更長。伊斯坦堡比爾基大學（Bilgi University）政治學者Emre Erdogan表示，艾爾段的勝利，顯示支持者深信他有解決問題的能力，「儘管多數問題都是因他所起」。

經濟學人指出，六大在野黨對基里達歐魯寄予厚望，盼他能殺出一條血路，在土耳其遭逢史無前例的高通膨與2月大地震的時機，一舉奪權。在難以理解的「奇特」低利率貨幣政策下，土耳其通膨率去年飆至86%，而2月奪去5,000條人命的大地震，更震出了土國政府貪汙盛行、法規失當、救災不力的缺失。

然而，這些顯然都不夠。

艾爾段再次使出了選舉必勝攻略，掀起文化戰爭的火焰，稱反對派威脅了土耳其文化及國家安全，稱基里達歐魯與庫德武裝團體勾連。媒體也扮演了助選的角色。民營媒體多數由與艾爾段交好的商人所掌控，國營媒體更成了政府的發聲筒，全天候放送艾爾段的講話，從不質疑其論點。相較之下，沒有國家資源的基里達歐魯，只能在各大社群媒體與少數挺在野黨的媒體發聲。

這是一個世代以來，土耳其好不容易有機會修補千瘡百孔的民主制度與經濟的時刻，卻失敗了。反對派力倡扭轉艾爾段一人獨攬大權的體制；釋放部分政治犯；將權力還規獨立國家機構如央行與國會，讓真正的民主再次運行。如今，艾爾段將更能恣意妄為，在司法、金融政策上貫徹黨意。

艾爾段的當選，恐怕也是人權與自由倒退的節奏。他與他的喉舌，在競選期間，一再指控基里達歐魯與「恐怖分子」同流合汙，支持「離經叛道」的LGBTQ權利。根據美聯社，艾爾段在勝選演說中，一再複誦這些主題，並稱他不會容許LGBTQ族群「滲透」其政黨及其他民族主義政黨盟友。

土耳其的北約（NATO）盟國，可能也不樂見與俄國過從甚密的艾爾段當選。他與俄國總統普丁（Vladimir Putin）私交甚篤，普丁恭賀他勝選時，還以「親愛的朋友」稱之。此外，艾爾段先前便力阻瑞典加入北約，與美國唱反調。華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員Steven A. Cook認為，他如今再獲民意授權，可能會試圖以此事作為籌碼，從美國身上牟取更多利益。