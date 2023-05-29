想擺脫夏季煩躁？台灣HOLA：運用三大家居軟裝技巧打造「氧氣感、透心涼」宅居

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著溫度悄然爬升，人們開始換上清涼夏裝，居家生活空間也想換新，但居家大型家具、牆面難以輕易隨著四季更替，HOLA推出最適合台灣人的「82生活主張」，運用輕盈家紡、清透盛器、清涼香氛等三大軟裝技巧輕鬆轉換居家大風格，為居家風格注入沁心涼意，打造極具清爽的「氧氣感」家居空間。

HOLA創意處經理劉志仁表示，「輕巧運用材質的轉換，夏天可以更愜意！舉例來說可使用低彩度的亞麻、天絲材質的床寢，打造自然適涼的寢臥空間。而具有透明材質的器皿，是夏日居家搭配不可或缺的重點，試著增加餐桌上清透玻璃材質的杯盤比例、或選用玻璃花器，簡單置入提振精神的尤加利或是讓人放鬆舒緩的白色野薑花，就可輕鬆打造舒適緩緒的居家空間」。

運用不同尺寸以及器型玻璃花器，更能創造空間的開闊以及通透感。（業者提供）

輕盈家紡，將大自然氣息帶入家中

夏天最享受的莫過在午後充滿陽光的臥室裡小憩，要創造清爽臥室，首推瑞典EIGHTMOOD與HOLA獨家開發的庫斯科天絲亞麻刺繡床寢，採用天絲和亞麻混紡工藝，兼具亞麻吸濕排汗以及天絲柔軟涼感特性適合台灣夏天，純白表布點綴夏季陽光般的赭色刺繡，雅致卻不無聊。也可搭配EIGHTMOOD 線條流蘇蓋毯，蓋披兩用，在忽寒乍暖的空調房可起到保暖作用，單寧色系更顯沉穩恬靜。

除了臥室外，客廳是全家人活動的中心，打造舒心的視覺有助於恢復疲勞、穩定情緒。無論是沉穩大器的皮革沙發或是年輕活力的布藝沙發，都可以從抱枕、地毯等軟裝著手，來改變客廳氛圍，例如夏季可以選擇能淺棕、湖水綠等能創造戶外聯想的顏色，將大自然氣息帶入家中。

清透盛器，打造視覺的通透

天氣酷熱，除了吃冰涼的食物消暑外，也可以選擇透明系盛器，創造視覺上的涼感。夏天，可大膽嘗試玻璃花器，不會遮擋自然光線，更能創造空間的開闊以及通透感，可以單純當作擺飾、也可以作為花器或是擺放水果，滿足各種搭配需求。要打造夏日盛宴，也可以選擇綠色系漸層暈染搭配精美浮雕的餐具系列，輕易打造摩登又不失清爽的仲夏餐桌。

葡萄牙Vista Alegre威尼斯餐具系列，綠色系漸層暈染搭配精美浮雕，輕易打造清爽仲夏餐桌。（業者提供）

清涼香氛，感受空氣的流動感

夏天如何能感受到徐徐微風？除了掛上風鈴之外，也可以擺上擴香或是精油，讓香味隨空氣在空間中流轉，例如經典綠茶的綠色花香調更是炎炎夏日的不二之選，精油可選用含有甜橙、檸檬的柑橘調或是混搭薄荷等草本基調的精油，都能讓夏季的空氣中充滿沁爽，一解夏日的悶熱。