凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）「月經一姊」凡妮莎在月經狂歡節講座中分享，視障者與身障者在生理產品使用體驗的盲點，也提出滿足所有受眾需求的通用設計，才是達到「平權」的最佳途徑。

第二屆月經狂歡節於26日至28日在台北華山文創園區舉行，邀民眾為月經去汙名化同歡。「月經一姊」凱娜創辦人凡妮莎、谷慕慕共同創辦人陳苑伊共同主講「他的月經不只是他的月經：身障者的月經對話」，以身障者不為人知的困境，提出應當突破為特定族群刻意設計產品的誤區，將「通用設計」的概念落實到生理產品、服務與教育之中。

台灣生理產品在近13年來不斷推陳出新，從衛生棉、布衛生棉、棉條到月亮杯、月亮碟片，女性有更多的選擇，社會也正努力推動消除「月經貧窮」。然而，許多族群的月經平權依然進步緩慢，甚至停留原地，因為當前的生理產品設計，並未將她們的生命經驗涵蓋其中。

對明眼人來說，經期期間使用衛生棉稀疏平常，但視障者因為看不見、無法感知月經來潮確切時間，她們一個月有21天在使用衛生棉，以免自己在外失儀，但隨之而來的，是高成本與身體不適；身障者可能面臨無法單手完成黏貼的窘境，下半身無感知能力的族群，也無法使用需要頻繁更換的生理用品。

許多產品設計與說明相當依賴視覺經驗，造成視障者資訊缺失、理解困難。凡妮莎指出，使用者無法從說明書中得知，取出棉條可能會造成噴濺，看不見以至於無法恰當處理，種種的資訊缺失導致她們受到責備與歧視。

如何讓視障者也能透過說明獲得完整資訊？

有效、詳細的文字說明獲得資訊相當重要。舉例而言，「水果」是明眼人與視障者的共同生活經驗，對她們而言，「切了一半檸檬把中間的肉切掉」是最能夠在大小、形狀上描繪月亮碟片說明；設計者提供詳細說明棉條取方式，以及一套可以避免噴濺的優雅處理手勢，都是協助她們免於困擾的方式。

針對特定族群開發商品就是解決問題嗎？

凡妮莎與陳苑伊以「殘障廁所」一詞出發，指出「殘障」是一個框架，提醒別人「缺失」，而真正要滿足所有族群的需求，則是要從「無障礙」廁所進化到「多元友善」廁所，換句話說，就是能照顧所有族群需求的「通用設計」。

陳苑伊指出，所謂通用設計，就是設計上融入不同族群的需求。相較於其他生理用品，不同症狀的身心障礙者們都能相對簡單的將月亮褲穿起來，達到吸收月經的效果，也無須頻繁更換，且一般女性及跨性別生理期、中壯年婦女乃至男性漏尿皆可使用。

凡妮莎特別指出，許多生理產品雖然便利，但不適用於無行動能力者。根據法規，對無行為能力者使用任何置入性的生理產品，都是侵犯性自主。在這樣的框架下，月亮褲的出現，可以在遵守法規的同時，減輕照顧者的負擔。

凡妮莎還分享，先前為視障族群特別設計性教育使用的「翻翻書」，可透過語音及觸覺等途徑，了解子宮等生理結構。但卻被啟明學校的老師拒絕，不論是視障者跟相關照護者都在提出一個重要觀點，這個教材是要做給全人類女性使用，但附帶不同的輔助系統，讓不同的需求的人都能使用，

「能夠服務所有受眾、滿足依靠不同感官使用產品與服務」的通用設計，才是達到「平權」的最佳途徑，凡妮莎如此總結。