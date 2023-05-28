土耳其總統決選艾爾段贏面大 庫德族、民族主義選民成關鍵

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）土耳其總統決選今（28）日登場，領先的現任總統艾爾段將對決反對派代表基里達歐魯，佔人口1/5的庫德族人以及蔚為潮流的民族主義支持者，為左右艾爾段是否能延續其20年統治到下一個10年的關鍵。

路透社報導，在14日首輪選舉中，艾爾段（Tayyip Erdogan）出乎民調預測，以49.5%的得票率領先，基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）以44.9%得票率落後，因為無人跨過半數門檻，於28日舉行第二輪選舉，讓兩人一較高下。

土耳其為北約成員國、擁8500萬人口，其中近兩成的人口為庫德族人；土耳其也是世界上最大難民收容國，約500萬移民中，有330萬人來自敘利亞。

初選結果顯示，選民對民族主義的支持大於預期，這是土國政治中一股強大的力量，多年來與庫德族武裝分子的敵對行動、2016年的政變未遂，以及自2011年敘利亞戰爭開始湧入土國的數百萬難民，都讓這股力量越發強硬。

可以說，佔土國人口近兩成的庫德族人以及民族主義者，是左右本場選舉的關鍵。

衛報引述民意調查指出，絕大多數選民認為，國家所面臨的嚴峻經濟危機是首要關心的問題，但激增的極右翼分子將移民作為替罪羔羊，在全國利用反難民情緒，大肆宣揚關於移民的種族主義言論，這種論述已被主流所接受，並且似乎在選舉結訴後還會長期存在於土國社會。

艾爾段與基里達歐魯也並未提出替代方案，而是在28日前的競選活動中，盡力討好鐵桿民族主義選民，以尋求最終的勝利。

報導指出，即使土國歡迎數百萬的敘利亞難民，然而首輪選舉中，艾爾段領導的保守派伊斯蘭主義的「正義發展黨」（AKP ）與三個極右翼的民族主義政黨的聯盟，在14日議會選舉中贏得多數席次，將民族主義分子帶入執政聯盟。

基里達歐魯為左翼共和人民黨（CHP）黨魁，也是6大反對黨所組國家聯盟（Nation Alliance）推出的參選人。他在首輪選舉中主打民主牌，並稱將恢復議會民主制，然而為扭轉落後的劣勢，改打「反移民」政策，稱將立刻遣返敘利亞難民。

在首輪選舉排名第三、獲5.2%選票的的極右翼參選人歐根（Sinan Oğan）就是位強硬民族主義者，日前他公開宣布支持艾爾段，為其連任之路再添助力；曾力挺歐根、反移民的勝利黨（ZP）領袖歐茲達（Umit Ozdag）則支持挑戰者基里達歐，勝利黨在14日的議會選舉中獲得2.2%的選票。歐茲達表示，他認為基里達歐更有可能頒布立即驅逐難民的政策。

外交政策研究所分析家柯魯（Selim Koru）指出，「在難民問題上增加強硬言詞是一回事，與歐茲達握手又是另一回事。」他認為，「這改變了反對派聯盟的化學反應，與第一輪選舉前的情況不同。」

基里達歐魯先前推崇社會包容，對宗教少數群體以及庫德族人採寬容態度，並經常展示他愛心手勢，但在決選的競選活動卻堅定轉向右翼，不顧一切的尋求挑戰艾爾段所需要的數百萬選票。

親庫德族人的國會第3大黨人民民主黨（HDP），在首輪選舉原本支持基里達歐魯，但當基里達歐魯改走右翼路線後，人民民主黨並未明確支持，而是呼籲選民在決選中拒絕艾爾段的「一人政權」。