Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

土耳其總統決選艾爾段贏面大 庫德族、民族主義選民成關鍵

民族主義在土國強硬政治力量，艾爾段將民族主義分子帶入執政聯盟；尋求打敗艾爾段的挑戰者基里達歐魯，更不惜轉向極右派反移民路線，大開驅逐難民的支票。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/28 18:24
土耳其總統大選決勝局，現任總統艾爾段與反對派領袖基里達歐魯勝負，28日揭曉。（圖／美聯社）

土耳其總統大選決勝局，現任總統艾爾段與反對派領袖基里達歐魯勝負，28日揭曉。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）土耳其總統決選今（28）日登場，領先的現任總統艾爾段將對決反對派代表基里達歐魯，佔人口1/5的庫德族人以及蔚為潮流的民族主義支持者，為左右艾爾段是否能延續其20年統治到下一個10年的關鍵。

路透社報導，在14日首輪選舉中，艾爾段（Tayyip Erdogan）出乎民調預測，以49.5%的得票率領先，基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）以44.9%得票率落後，因為無人跨過半數門檻，於28日舉行第二輪選舉，讓兩人一較高下。

土耳其為北約成員國、擁8500萬人口，其中近兩成的人口為庫德族人；土耳其也是世界上最大難民收容國，約500萬移民中，有330萬人來自敘利亞。

初選結果顯示，選民對民族主義的支持大於預期，這是土國政治中一股強大的力量，多年來與庫德族武裝分子的敵對行動、2016年的政變未遂，以及自2011年敘利亞戰爭開始湧入土國的數百萬難民，都讓這股力量越發強硬。

可以說，佔土國人口近兩成的庫德族人以及民族主義者，是左右本場選舉的關鍵。

衛報引述民意調查指出，絕大多數選民認為，國家所面臨的嚴峻經濟危機是首要關心的問題，但激增的極右翼分子將移民作為替罪羔羊，在全國利用反難民情緒，大肆宣揚關於移民的種族主義言論，這種論述已被主流所接受，並且似乎在選舉結訴後還會長期存在於土國社會。

艾爾段與基里達歐魯也並未提出替代方案，而是在28日前的競選活動中，盡力討好鐵桿民族主義選民，以尋求最終的勝利。

報導指出，即使土國歡迎數百萬的敘利亞難民，然而首輪選舉中，艾爾段領導的保守派伊斯蘭主義的「正義發展黨」（AKP ）與三個極右翼的民族主義政黨的聯盟，在14日議會選舉中贏得多數席次，將民族主義分子帶入執政聯盟。

基里達歐魯為左翼共和人民黨（CHP）黨魁，也是6大反對黨所組國家聯盟（Nation Alliance）推出的參選人。他在首輪選舉中主打民主牌，並稱將恢復議會民主制，然而為扭轉落後的劣勢，改打「反移民」政策，稱將立刻遣返敘利亞難民。

在首輪選舉排名第三、獲5.2%選票的的極右翼參選人歐根（Sinan Oğan）就是位強硬民族主義者，日前他公開宣布支持艾爾段，為其連任之路再添助力；曾力挺歐根、反移民的勝利黨（ZP）領袖歐茲達（Umit Ozdag）則支持挑戰者基里達歐，勝利黨在14日的議會選舉中獲得2.2%的選票。歐茲達表示，他認為基里達歐更有可能頒布立即驅逐難民的政策。

外交政策研究所分析家柯魯（Selim Koru）指出，「在難民問題上增加強硬言詞是一回事，與歐茲達握手又是另一回事。」他認為，「這改變了反對派聯盟的化學反應，與第一輪選舉前的情況不同。」

基里達歐魯先前推崇社會包容，對宗教少數群體以及庫德族人採寬容態度，並經常展示他愛心手勢，但在決選的競選活動卻堅定轉向右翼，不顧一切的尋求挑戰艾爾段所需要的數百萬選票。

親庫德族人的國會第3大黨人民民主黨（HDP），在首輪選舉原本支持基里達歐魯，但當基里達歐魯改走右翼路線後，人民民主黨並未明確支持，而是呼籲選民在決選中拒絕艾爾段的「一人政權」。
土耳其大選
土耳其
總統選舉
艾爾段
民族主義
庫德族

相關新聞

土耳其總統二輪選舉民族主義者是關鍵? 「造王者」表態挺艾爾段
土耳其總統二輪選舉民族主義者是關鍵? 「造王者」表態挺艾爾段
2023/05/23 16:41
土耳其總統大選無人得票過半　28日第二輪選舉決勝負
土耳其總統大選無人得票過半　28日第二輪選舉決勝負
2023/05/15 16:58
統治土耳其20年爭議不斷　艾爾段政權存續14日揭曉
統治土耳其20年爭議不斷　艾爾段政權存續14日揭曉
2023/05/14 17:25
「台灣女婿」吳鳳新身分曝光！化身文化旅學家重返母校師大
「台灣女婿」吳鳳新身分曝光！化身文化旅學家重返母校師大
2023/04/09 16:49
【影】雪上加霜！土耳其強震區遭洪水吞噬　至少14人死亡
【影】雪上加霜！土耳其強震區遭洪水吞噬　至少14人死亡
2023/03/16 10:49

更新時間 : 2023-05-28 20:52 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
【更新】台灣中央氣象局: 「瑪娃」朝琉球海面奔去•最快29日清晨發海上颱風警報　陸警機率低
【更新】台灣中央氣象局: 「瑪娃」朝琉球海面奔去•最快29日清晨發海上颱風警報　陸警機率低
台灣作家林文月在美辭世•享耆壽90歲　筆會: 她能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫
台灣作家林文月在美辭世•享耆壽90歲　筆會: 她能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫
【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說
【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說
更新【陳水扁揚言死諫】台灣「選罷法」修法•立院三讀通過「排黑條款」 2024大選適用
更新【陳水扁揚言死諫】台灣「選罷法」修法•立院三讀通過「排黑條款」 2024大選適用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你
【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你
颱風瑪娃侵襲、國際機場關閉　115名台灣旅客滯留關島
颱風瑪娃侵襲、國際機場關閉　115名台灣旅客滯留關島