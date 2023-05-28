Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

瑪娃颱風減弱為中颱 最慢30日清晨發海警 將雨炸台灣5天

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/28 17:37
瑪娃颱風今（28）日下午14時從強颱減弱為中度颱風，但陸上颱風警報機率較低，不過仍會為台灣將帶來明顯颱風雨。（圖／氣象局）

瑪娃颱風今（28）日下午14時從強颱減弱為中度颱風，但陸上颱風警報機率較低，不過仍會為台灣將帶來明顯颱風雨。（圖／氣象局）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）瑪娃颱風今（28）日下午14時從強颱減弱為中度颱風，目前在鵝鑾鼻東南東方910公里之海面上，預計明（29）日下半天到週二清晨發布海上警報，週二、週三最靠近台灣，但陸上颱風警報機率較低，不過仍會為台灣將帶來明顯颱風雨。

根據氣象局最新資料顯示，瑪娃颱風今日14時的中心位置在北緯17.5度，東經128.0度，即在馬尼拉東北東方820公里之海面上（鵝鑾鼻東南東方910公里之海面上），以每小時15公里速度，向西北西進行。

受到颱風外圍雲系影響，明（29）日大台北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

此外，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有3至6米以上浪高。

隨著颱風逐漸靠近，風力也將逐漸增大，29、30日蘭嶼、綠島易有10級左右甚至以上的強陣風，其他地區亦有較強陣風，請特別注意。

至於發布海警時間，氣象局表示，因瑪娃颱風暴風半徑減小、移動速度緩慢，預估明天下半天至晚上，或週二清晨才有機會發布海上颱風警報；週二開始緩慢向北移動，且影響時間拉長，週五(6月2日)仍在台灣東部東北部外海，因北轉後導引氣流不明顯，未來路徑不確定性仍大，移送速度緩慢可能會再影響台灣降雨時間。

瑪娃颱風減弱為中颱 最慢30日清晨發海警 將雨炸台灣5天
瑪娃颱風
颱風

相關新聞

【更新】台灣中央氣象局: 「瑪娃」朝琉球海面奔去•最快29日清晨發海上颱風警報　陸警機率低
【更新】台灣中央氣象局: 「瑪娃」朝琉球海面奔去•最快29日清晨發海上颱風警報　陸警機率低
2023/05/27 21:05
颱風瑪娃近日影響台灣　林務局呼籲勿上山
颱風瑪娃近日影響台灣　林務局呼籲勿上山
2023/05/27 17:56
颱風瑪娃侵襲、國際機場關閉　115名台灣旅客滯留關島
颱風瑪娃侵襲、國際機場關閉　115名台灣旅客滯留關島
2023/05/27 17:15
強颱瑪娃最快29日發海警 30日離台灣最近 「北轉」角度成關鍵
強颱瑪娃最快29日發海警 30日離台灣最近 「北轉」角度成關鍵
2023/05/25 20:08
「瑪娃」直撲且持續增強　美國當局警告：關島恐面臨20年來最強颱風
「瑪娃」直撲且持續增強　美國當局警告：關島恐面臨20年來最強颱風
2023/05/24 10:03

更新時間 : 2023-05-28 20:52 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
【更新】台灣中央氣象局: 「瑪娃」朝琉球海面奔去•最快29日清晨發海上颱風警報　陸警機率低
【更新】台灣中央氣象局: 「瑪娃」朝琉球海面奔去•最快29日清晨發海上颱風警報　陸警機率低
台灣作家林文月在美辭世•享耆壽90歲　筆會: 她能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫
台灣作家林文月在美辭世•享耆壽90歲　筆會: 她能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫
【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說
【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說
更新【陳水扁揚言死諫】台灣「選罷法」修法•立院三讀通過「排黑條款」 2024大選適用
更新【陳水扁揚言死諫】台灣「選罷法」修法•立院三讀通過「排黑條款」 2024大選適用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你
【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你
颱風瑪娃侵襲、國際機場關閉　115名台灣旅客滯留關島
颱風瑪娃侵襲、國際機場關閉　115名台灣旅客滯留關島