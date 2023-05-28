瑪娃颱風減弱為中颱 最慢30日清晨發海警 將雨炸台灣5天

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）瑪娃颱風今（28）日下午14時從強颱減弱為中度颱風，目前在鵝鑾鼻東南東方910公里之海面上，預計明（29）日下半天到週二清晨發布海上警報，週二、週三最靠近台灣，但陸上颱風警報機率較低，不過仍會為台灣將帶來明顯颱風雨。

根據氣象局最新資料顯示，瑪娃颱風今日14時的中心位置在北緯17.5度，東經128.0度，即在馬尼拉東北東方820公里之海面上（鵝鑾鼻東南東方910公里之海面上），以每小時15公里速度，向西北西進行。

受到颱風外圍雲系影響，明（29）日大台北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

此外，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有3至6米以上浪高。

隨著颱風逐漸靠近，風力也將逐漸增大，29、30日蘭嶼、綠島易有10級左右甚至以上的強陣風，其他地區亦有較強陣風，請特別注意。

至於發布海警時間，氣象局表示，因瑪娃颱風暴風半徑減小、移動速度緩慢，預估明天下半天至晚上，或週二清晨才有機會發布海上颱風警報；週二開始緩慢向北移動，且影響時間拉長，週五(6月2日)仍在台灣東部東北部外海，因北轉後導引氣流不明顯，未來路徑不確定性仍大，移送速度緩慢可能會再影響台灣降雨時間。