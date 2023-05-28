台灣夏月電價6/1起實施 每月平均增加479元 台電曝省電5招

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼今年4月1日起電價調漲後，緊接著夏月電價也將於6月1日啟動，每月用電120度以下不調整，其餘用戶調幅落在13%到28%，每戶每月平均電費增加新台幣479元。

台電表示，由於夏月用電大幅增加，為供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，今年一般住宅及小商家的夏月電價制度循例於6月1日啟動，實施至9月底，盼可透過價格方式引導用戶節約用電。

根據台電統計，去年每戶平均每月用電量約339度，在非夏月期間每戶平均月用電量是294度，到了夏季6至9月，因冷氣空調用電增加，每月用電量也增加至428度，相較於非夏月期間用電量高出134度、約4成以上，每月電費也因此平均增加約479元。

夏月電價部分，根據最新電價表，每月用電120度以下不調整，每度為1.63元，用電121至330度調漲約13%，331至500度、501至700度漲約22%，701至1000度調漲約23%，1001度以上調漲約28%，每度為7.69元。

依照累進電價級距計算，假設每月用電428度，其中的120度適用1.63元，210度（330-120）適用2.38元，剩餘的98度（428-330）則適用3.52元。

台電指出，全國378萬戶民眾每月平均用電在120度以下，不受夏月電價影響；每月用電超過1000度的用電大戶受影響較大，約占整體用戶比例3%。

對此，台電也提供民眾幾個省錢小撇步，例如減少洗衣機脫水時間和慎選洗衣模式，開冷氣時做到空氣循環來減少室內溫度，以及夏季使用快煮壺搭保溫瓶取代電熱水瓶等。