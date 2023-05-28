美國舉債上限危機在即　拜登麥卡錫達成「原則性」協議31表決

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫證實，已與民主黨總統拜登就提高債務上限達成「原則性協議」，最快國會將在31日進行表決，雙方都在積極爭取黨內的支持，盼能在硬期限前解決問題。

財政部長葉倫（Janet Yellen）日前再三重申，聯邦政府最快6月1日就會因無法支付所有債務引發前所未有的危機，如不提高舉債上限，6月初財政部將「極有可能」無法履行政府所有支付義務，帶來經濟衰退的「災難性」後果；因此番民主黨與共和黨人必須在期限前達成協定。

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CNN報導，儘管就美國提高舉債上限額達成「原則性協議」，眾議院共和黨人與白宮的談判馬拉松仍未結束，在雙方各自爭取對新方案的支持時，國家避免違約的危機依然迫在眉睫。

最新協議內容為，現有的逾31兆美元舉債上限將提高兩年，凍結國內項目的支出，增加國防與退伍軍人議題的支出，對於聯邦食品援助項目施加新的要求，並改變部分能源許可規則。

然而兩黨眾議院仍對方案中的細節有異議，主張要更大幅削減開支的共和黨人威脅說要杯葛，民主黨人則擔心社會安全網計畫的新規則將使更多美國人陷入貧困之中。

對麥卡錫（Kevin McCarthy）來說，在拜登「浪費時間、拒絕談判數月之後，」雙方終於達成一項「對得起美國人民的原則性協議。」而31日的表決，也是對他得來不易的議長位置的關鍵考驗。

麥卡錫也指出，該協議方案將於週日前定稿，為國會議員審查該法設定必要的72小時期限，並希望眾議院最快能在週三（31日）進行表決。這也意味著，留給麥卡錫與拜登爭取支持的時間並不多了。

民主黨籍總統拜登（Joe Biden）也面臨著爭取同黨議員支持的壓力，拜登在週六與眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）進行談話盼能獲得關鍵選票的支持。

拜登在聲明中指出，「這項協議代表了妥協，這意味並不是每個人都能得到他們想要的。這是執政的責任。」他也強調，這份協議「保護了我與國會民主黨人的關鍵優先事項與立法成就。」

拜登說，他會「強烈」敦促眾議院與參議院通過該協議。然而妥協下的協議也讓共和黨強硬右派、民主黨進步派不滿，表決將是一場激烈的攻防。