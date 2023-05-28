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讓都市孩子盡情瘋玩 第二屆鬧野孩趴踢5/27起台北內湖登場 打造都市中的自然樂園

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/28 12:29
以廢棄棧板、木條、輪胎打造自然冒險遊戲場。（玩轉提供）

以廢棄棧板、木條、輪胎打造自然冒險遊戲場。（玩轉提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）炎炎夏日想重返自然懷抱？創新教育暨台灣首間通過Ｂ型企業認證之教育團隊「玩轉學校」推出親子單日活動「鬧野孩趴踢」， 5/27起連續兩日在台北內湖登場，結合木棧板、廢輪胎等廢棄物打造自然冒險遊戲場，邀請親子放下3C走進自然，盡情享受好好玩。

據 PISA（國際學生能力評量計劃）調查數據顯示，台灣學童相較 OECD（經濟合作暨發展組織）其他國家更容易感到害怕失敗及缺乏自信，並且容易對生活感到不滿足。有感台灣孩子的缺乏與困境，致力於遊戲式教育的玩轉學校推出「與自然共玩」之「鬧野孩趴踢」，期盼藉由自然遊樂場的概念場域，倡議重新引起家長對孩子快樂童年的重視，將玩樂自由還給孩子。

活動除倡議玩樂自由外，亦藉由走進自然的場域，與親子族群一同練習環境、他人友善，將永續教育落實進親子族群的生活中。例如邀請多間社會型企業合作如鮮乳坊、艾瑪絲等，使親子有機會更認識對世界好的企業；亦邀請社區大學全國促進會之銀髮新創服務中心，透過讓長者舉辦活動給親子族群，搭起世代溝通橋樑，促進共好和諧。

讓都市孩子盡情瘋玩 第二屆鬧野孩趴踢5/27起台北內湖登場 打造都市中的自然樂園長輩教導孩子如何利用舊衣料製作頭帶。（圖／玩轉提供）

玩轉學校表示，第一、二屆的「鬧野孩趴踢」皆舉辦在廢棄之潭美校舍，使舊地再活化，除落實環境友善使用大量廢棄物搭建遊樂設施之外，亦參考大量國際公認幼兒課程安吉遊戲之架構，利用未被固定之鬆散素材如木條、輪胎、木塊等元素，讓孩子激發創意自行發明遊戲玩法，除刺激孩子的創造力外，更是能促使產生大量的互動機會，使孩子能練習互動、溝通、協調等關鍵素養能力，讓遊戲賦予孩子更多跳出教科書的學習機會。

除了27、28日兩日活動外，玩轉學校亦將免費推廣本次活動之彈珠遊戲教材至內湖區之小學，除緩解教師需設計教案之需求，更是擴散影響力，讓更多學童有機會透過玩樂培養核心素養，並重拾快樂童年時光。

玩轉學校說，我們深感都市孩子因為考試壓力，玩心在很小的年紀便消失殆盡，或是即使想玩，也無法在都市中找到一片合適的樂園。但我們始終相信，玩的過程便是一種學習，孩子能在之中挑戰極限、學會溝通、認識自我，以及閃閃發亮的眼神與快樂。

更新時間 : 2023-05-28 15:44 GMT+08:00

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