在中國邊界大舉築牆 北韓強化邊境管制 脆弱族群生計陷危

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎疫情在2020年爆發後，北韓第一時間關閉了國境、強化非正式貿易的控管，外界對其所知甚少，甚至一度對外公布內部已經沒有任何確診病例，不過實情究竟為何呢？

北韓與中國、俄國的國界綿長，長久以來，跨越鴨綠江與圖們江與中國、俄國進行接觸是北韓人民獲取外界資訊及進行有限度貿易的重要途徑，然而，2020年疫情爆發後，金正恩主導了一波大規模強化邊境控管的行動，摧毀大量由走私者與脫北者建立的隱藏通道。

不止如此，從2019年至2022年間的商業衛星照片看來，北韓還在全長約489公里長的邊境上更新、新建了上百公里的圍牆，除了基本的鐵絲網圍籬外，部分地區還建造了通電圍籬、雙層圍牆及更為堅固的混凝土牆體，甚至還增建了監視用的哨塔，不過因為商業衛星獲得的資訊有限且並未即時更新，實際上的狀況仍難以完全了解。

對於這一個發現，北韓政府並未大張旗鼓進行外宣也沒有回覆《路透社》的疑問，僅提及確實有強化邊境管制，以杜絕病毒與「外人」，不過對於那些自1990年代北韓大饑荒以後，靠著邊境非正式貿易維生的村落來說，邊境控管的強化對他們衝擊甚鉅，。

一名長期協助脫北者的牧師坦承，除非大環境改變，傳統的中國—北韓路線已經不復存在，這也讓曾經盛極一時的各個脫北邊境網絡活力大減，2019年一年有1000多人脫離北韓的「盛況」已經不復存在，去（2022）年甚至只有67人成功抵達南韓。

《路透社》報導指出，熟練的走私者仍有辦法離開北韓，但是因為邊境上新部署了「專門」控管邊境的新部隊，就算真的成功離境，也很難再回到境內；除此之外，北韓甚至下令部隊可以直接對違法跨境者開槍，中國為此在2020年向邊境居民發出警告，提醒他們特別注意北韓邊境的變化。

聯合國的北韓人權獨立調查員薩爾蒙（Elizabeth Salmon）於三月發布的報告指出，北韓最多達80%的人民仰賴非正規市場或許每日的各類生活所需，邊境控管的強化讓北韓境內最脆弱的族群狀況變得更糟，而食物短缺的問題也持續惡化，迫使金正恩二月時下令國內農業轉型，以及設立需達到的小麥產量目標等。

儘管如此，在全球因為北韓核計劃而增加制裁力道的同時，北韓政府選在此時增強邊境控管，有緊縮國內管制的意味，在這樣的情況下，相關措施可能仍會繼續推行，外界仍會持續關注北韓局勢的變化。