〈時評〉台灣應積極爭取納入自由世界「友岸外包」工業生產

美中對抗，重要產業生產「去中化」，已逐漸成為自由世界的共識，美國評估台海戰爭風險，正積極推動半導體晶片生產「在美化」，並規劃重要產業生產「友岸外包」，諸多國家已受惠。台灣以科技研發生產見長，應積極爭取納入「友岸外包」範圍，並全力發展觀光旅遊內需型產業，穩定經濟發展。

過去台灣因為地理位置及科技發展優勢，在中美兩強之間，皆深受重視，尤其半導體產業鏈高階晶片生產，成為高科技產品必備要件，為台灣創造亮麗的經濟成長成果。但是當前美中對抗逾趨嚴重，七大工業國（G7）立場一致，皆對中國的威脅相當疑慮，節制與中國的經濟往來。

美國透過G7，共同實踐重要產業供應鏈去中化，已是當前重要經濟政策，美國財政部長葉倫於2022年4月，提出「友岸外包」（Friendshoring)主張，建議主要工業生產「去中化」，逐漸成為美國及盟友降低科技及經濟依賴中國的基調。實施一年多以來，已有墨西哥、印度、波蘭、越南、菲律賓等諸多國家受惠，接到不少科技產品的訂單，但是台灣因為地緣政治緊張，未明顯受惠。

當前兩岸情勢，中國對台灣深具敵意，且因國際貿易轉單效應持續擴大，中國生產事業轉單效應大，間接影響台灣接單，以及貿易往來。自去年9月開始，台灣出口貿易呈現負成長，迄今年4月為止，已經連8降，尤其今年前4月出口貿易衰退17.7%，創2008年金融海嘯以來，同期最大跌幅，如今已連續兩季GDP負成長，不容低估對台灣經濟的負面影響

值得注意的問題是，去年9月至今，全球經濟成長率仍然維持正成長，但是同期時間，台灣進出口與GDP雙雙負成長，顯示已非經濟因素，衝擊台灣經濟發展，最重要的原因應是美中對抗，美國大幅轉單，以及「友岸外包」政策，影響中國經濟，間接導致台灣接單銳減，外貿衰退。

爭取納入「友岸外包」

根據統計顯示，兩岸貿易持續大幅衰退，今年前4月，兩岸進出口貿易總額為815.2億美元，年減高達25.7%，其中中國對台灣出口累計217.95億美元，年減20.1%，進口597.25億美元，重跌27.5%，理由應是中美對抗嚴重，轉單效應影響。另外國際不景氣，也是重要因素，例如2024年即將舉行的「巴黎奧運」為例，紡織業者迄今竟然還沒有接到訂單，景氣寒冬可見。

過去撐起台灣經濟發展重要的半導體產業，台積電總裁魏哲家坦承，終端市場需求不振，IC設計公司庫存去年第四季繼續增加，今年全年營收將下滑，打被14年連續成長」紀錄。台積電如此，二線晶圓代工及IC設計公司都不理想，營收獲利銳減。例如聯電第一季每股獲利為1.31元，創5年新低。

穩懋今年第一季大虧5.56億元，比去年第四季虧損7589萬元更慘。景碩去年第三季還大賺21. 6億元，今年第一季僅剩801萬元。聯發科今年第一季營收1428億1087萬元，比去年同期減少32.98%，預料第2季業績也不樂觀。

美中對抗，不論「去中化」或「去美化」，雙方較勁之下，都影響台灣重要工業產業鏈生產及供給，將使台灣經濟發展受到影響，從近期8個月以來，台灣進出口貿易情況分析，已不容忽視影響未來經濟發展。

更值得警惕的是，中國商務部宣布對台灣禁止出口的2455項產品，發起貿易壁壘調查，約占所有進口項目的20%，範圍為歷年最廣，已觸及兩岸經貿的深水區，對岸將貿易往來政治化，是否將對台發起貿易戰，不容低估可能性，將影響台灣經濟發展，政府除積極尋求對策外，亦應積極分散市場，並爭取更多的商機，為企業界另闢市場，防止衝擊國家經濟發展。

當前國際政治經濟發展已二元化發展，美國的「友岸外包」政策，顯然已逐漸發揮影響力，為降低未來全球經濟動盪不安，對台灣經濟發展的衝擊，積極協調自由國家，將台灣納入「友岸外包」重要的夥伴，期能將重要工業生產，轉單台灣，穩定國家經濟發展，並防止中小企業發生倒閉潮。

另外因爲全球近期外貿環境受阻，台灣應積極發展內需產業，尤其是觀光旅遊在全球疫情解封後，成為世界各國搶奪的市場，5月24日，交通部觀光局宣佈已有2百萬觀光客訪台，但是如與泰國迄5月20日止，已有946萬觀光客，帶進3901億泰銖（約3940億元新台幣）比較起來，顯示台灣仍有相當大的努力空間。

觀光旅遊事業是無煙囪工業，台灣近年發展並不如預期，不僅輸給新加坡、香港、澳洲、紐西蘭、泰國，以及諸多歐美國家，甚至連菲律賓、馬來西亞、印尼，都要追上台灣，如何創造更佳的觀光旅遊商機，吸引觀光客來台，交通部應該要加油了。唯有外銷與內需產業均衡發展，才能再創台灣經濟奇蹟。