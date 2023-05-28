台北傳統市場節5/27起盛大登場 市場版米其林指南出爐

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2023台北傳統市場節於昨(27)日在花博長廊廣場開跑，為期2天召集近50攤市場美食攤進駐，首日集結11家市場嚴選頂級肉乾攤進行「公開美食評選」競賽，邀請台菜廚神-阿發師及各界美食評審、民眾組成評鑑團評分，，最終由「松江市場滋美珍肉脯店」勇奪今年天下第一肉乾，今年度共產生6座天下第一攤得主，堪稱市場版米其林指南。

今年度天下第一攤分為「頂級肉乾大賞、饕客最愛吃」兩大組別，共有23個市場，高達130家攤商共同角逐各組前三名，歷經「網路人氣投票」、「100位在地嚮導」的考驗，最終頂級肉乾大賞得主金、銀和銅賞分別為：松江市場滋美珍肉脯店「牛肉乾」、蘭州市場黑車牌肉鬆食品「招牌原味薯條肉乾」，以大直市場鼎A9肉乾食品「原味肉紙乾」。

另外在競爭激烈的饕客最愛吃評選中，優賞由安東市場安東食園「蜜汁雞腿」、水源市場索菲烤布蕾「迷漾檸檬塔」、水源市場野果小點「鄉村豬肉鹹派」奪得。

擔任今年頂級肉乾大賞的評審長阿發師表示：，肉乾是非常適合送禮和自己享用的美食。在今天的比賽中，我品嚐到各攤老闆賦予肉乾新生命的創新，讓我深深感受到職人般，一日千里的用心與技術。而現場試吃民眾也表示非常驚奇，沒想到肉乾的變化這麼多種，各家口味也都可以吃出烘烤的差異。

台北市頂級肉乾大賞邀集11家傳統市場名攤共同角逐。（圖／台北市市場處提供）

台北市政府蔣萬安市長表示，傳統市場是多元美食文化的據點，國門開啟後也是近期觀光客最喜歡朝聖的地方，台北的傳統市場，早具有國際觀光等級的地位。透過年度傳統市場節-天下第一攤的評選、競爭、及重點行銷，將更多市場美食一次集結，吸引更多國際觀光人潮到訪傳統市場，讓台北傳統美食變成國際觀光客舌尖的驚艷回憶。

活動現場也佈置『吃一口台北Taipei』特展，展出傳統市場捷運地圖，強調市場便利性，讓旅客及民眾按圖索骥吃美食，另外還結合市場評鑑五星級市場-南門市場、士東市場VR體驗，向民眾展現傳統市場的區域特色和衛生乾淨樣貌，看見台北傳統市場的無限未來。

台北市市場處表示，活動第二天（28日）也將透過「食物的美味」、「場域的人情味」、「體驗的趣味」讓民眾重新認識傳統市場，上、下午時段推出「50元銅板限量購」活動，民眾只要以50元銅板，就可以購買到現場價值150元商品兌換券，每個時段共開賣150份，總計600份讓民眾撿便宜。

另外只要在現場消費滿100元，就可以使用官方LINE@集點，集滿5點就送市場好禮，每日限量130份送完為止，同時為響應環保，只要自備購物袋（非塑膠袋）還可換現場攤位折抵金10元，每日同樣限量250份換完為止。詳細活動資訊請洽官方臉書「台北好市發聲」。