中國封殺美光 美國商務部長怒斥「無法容忍經濟脅迫」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國日前以「網路安全」為由宣布禁止採購美光科技（Micron Technology, Inc.）產品，對此，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）27日表示，美國「無法容忍」中國針對美光的禁令，目前正與盟國密切合作，以應對這種「經濟脅迫」。

路透社報導，雷蒙多在印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）貿易部長會議結束後的記者會上表示，美國「堅決反對」中國針對美光採取的行動。

她說，中國在沒有任何事實依據的情況下針對一家美國公司，我們認為這是明顯的經濟脅迫，我們不會容忍，也不認為這種做法會成功。

中國網信辦於21日的新聞稿指出，日前，網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。

新聞稿中說明，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。

為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。」

此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防範產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。

外界認為，中國選在七大工業國集團（G7）領袖在日本舉行峰會期間宣布這項消息絕非巧合，此舉象徵美中間激烈的晶片戰進一步升高。

據了解，美光約10%的收入來自中國，但目前尚不清楚這項審查結果是否會影響該公司對該國非中國客戶的銷售。