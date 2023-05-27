【青平台論壇】鄭麗君提守護台灣「積極和平」論　傳任賴清德副手？「目前無參選想法」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外界點名總統參選人賴清德的副手熱門人選的前文化部長、青平台基金會董事長鄭麗君今天(27日) 表示，現階段最想做的事情是邀請社會深度思辨凝聚台灣社會願景，目前沒有參與選舉的想法，民進黨內也沒有這種討論。

行政院副院長鄭文燦上午出席由青平台所舉辦的「永續民主、世界台灣」論壇開幕式及第一場論壇「民主與和平，台灣國家安全戰略的下一步」，會前受訪被問到鄭麗君是否為賴清德理想的2024副手人選？鄭文燦表示，副手的選擇必須通盤考量，鄭麗君是一個非常棒的人才，這是黨內外共同的共識。

他說，賴清德已經累積非常完整且豐富的歷練，對於兩岸、國政都有很好的主張，相信在未來競爭的過程，賴清德的支持度會不斷提高，他對此很有信心，

鄭麗君受訪時表示，今天舉辦論壇是希望擴大社會對話，期待在台灣每個關鍵時刻，大家都能夠一起深度思辨，凝聚台灣社會的願景，這是現階段最想做的事情，已多次向外界報告目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論。

她期待社會多討論台灣的願景，並強調，民主的主體在每一個人，「雖然我們在民間也可以搭建平台、願景對話，盡一份心力」。

被詢及賴清德的青年支持度拉不上來，是否會做些建議，鄭麗君表示，做為民間智庫平台希望多討論願景，不談選舉，就她了解，賴清德對於國家的未來、台灣的願景有許多深入思考與想法，也與青年互動走入校園真誠對話。

鄭麗君表示，期待選舉不是零和對抗，選舉可以大家一起來思辨台灣下一步，凝聚未來願景一個重要過程，相信賴清德逐步會有國家願景一一與社會各界、不同世代一起討論，凝聚未來的理想。

至於賴清德的副手應具備何種條件，鄭麗君說，她私下常開玩笑說野百合世代是老百合世代，認識都超過30幾年，從過去的學運感情到現在不論體制內外，見面討論的話題都是台灣民主永續的未來，都會互相鼓勵，黨內有許多比她優秀的人才，她是一個比較喜歡思考、做事的人，出身智庫以喜歡做的事情來盡一份心力，一起為台灣努力。

青平台基金會「永續民主．世界台灣」系列論壇今天舉辦開幕式及第一場次「民主、安全與和平」論壇，野百合世代出身的林佳龍、行政院副院長鄭文燦受邀出席致詞；同屬野百合世代的鄭麗君、中研院社會學研究所研究員吳介民、遠景基金會執行長賴怡忠、台灣大學政治學系副教授陶儀芬等人，從「積極和平」角度提出守護台灣民主的積極作為。

青平台基金會董事長鄭麗君今天在論壇中拋出「積極和平」概念，強調主權、安全、民主、和平是一組整體概念，犧牲任何一個前提，換來的不會是真和平。

總統府秘書長林佳龍提出民主3項挑戰課題，請大家共同思考，這攸關台灣下一階段的民主品質。

林佳龍致詞時拋出民主3項挑戰課題，一是民主如何捍衛國家主權跟安全，二是民主如何促進社會公益跟分配，三是民主如何鼓勵經濟創新跟發展；他指出，必須用民主去回應這3項挑戰，並期許未來台灣不只是為自己發聲，還要去推動、捍衛所有人類進步的價值。

鄭麗君表示，面對中國侵略威脅升高，以及民主與極權陣營對抗的國際局勢，台灣應以「積極和平」概念擘劃國家安全、民主防衛、外交和經貿戰略，「追求和平的目的，是為了守護自由民主的生活方式」。

中央社報導，鄭麗君提出「積極和平」概念說，首先是要盡一切可能，提升國家總體安全防衛能力跟民主防衛韌性；其次是透過外交經貿戰略，讓台灣成為可信任民主夥伴，進而連結世界民主力量，共同維護印太地區和平。

鄭麗君指出，第三是台灣願意開誠布公，跟中國討論兩岸如何建立健康有序的互動交流；但她也強調，維護印太地區和平，要盡最大責任的是中國，期待中國能承擔更大責任，這不是台灣單方面的義務。

吳介民以中研院社會所的國民認知趨勢調查說明，從2013年至2022年的追蹤調查發現，有關兩岸交流議題，絕大多數民眾都認為「國家安全」、「國家主權」比「經濟利益」還重要，且年輕人對國家主權的關注度，在近年明顯上升。

吳介民說，這顯示台灣民眾高度認同「國家主權是國家安全的最終屏障」，沒有主權就沒有國家安全，沒有國家安全就無法保障民主體制與和平繁榮的生活，台灣的政治決策者和公民社會，都應該正視這樣的民意趨勢。

賴怡忠表示，近年來東協、美國、歐盟陸續提出印太戰略新構想，台海安全議題不再只是兩岸關係與東亞區域議題，而是成為全球議題；台灣的國際民主盟友皆高度關切台海安全的穩定，以及台灣的國際參與度。

賴怡忠說，在此國際新局下，台海議題其實是民主與獨裁的價值對決，「主戰場在中國境內」，台灣應該對中國人民宣傳反對戰爭，讓中國人民反對中共對台用武，而不是自我放棄防衛能力，甚至幫中國宣傳「疑美論」、「委屈和平論」等迷思。

鄭麗君在總結時表示，「主權、安全、民主、和平」是一組整體的概念，「缺一不可，犧牲任何一個前提，換來的不會是真和平」台灣必須秉持對民主堅定的信念、團結一致，跟年輕一代一起前瞻台灣民主的永續發展，讓年輕人有更有希望的未來，「這是我們一代又一代人的共同使命」。

【青平台論壇】鄭麗君提守護台灣「積極和平」論 傳任賴清德副手？「目前無參選想法」