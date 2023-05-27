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颱風瑪娃近日影響台灣　林務局呼籲勿上山

➤已在山上活動的民眾，請於安全無虞情形下儘速下山。➤林務局也指出，所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區、林業鐵路，都將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維護安全。➤位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道也將同步封閉。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/27 17:56
示意圖為屏東警消21日清晨持續搜救飛龍瀑布受困者的情形，2組地面部隊並申請直升機救援。（屏東消防局提供）中央社

示意圖為屏東警消21日清晨持續搜救飛龍瀑布受困者的情形，2組地面部隊並申請直升機救援。（屏東消防局提供）中央社

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颱風瑪娃侵襲、國際機場關閉　115名台灣旅客滯留關島

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）林務局今天(27日) 表示，今年第2號颱風瑪娃影響台灣的主要時間為5月29日至6月1日，非必要應避免從事山域活動，至於已在山上活動的民眾，請於安全無虞情形下儘速下山。

林務局指出，中央氣象局最新氣象資料顯示，今年第2號颱風瑪娃目前在關島附近海域，持續朝西北西方向移動，逐漸靠近台灣東南方海域，不排除最快於28日晚上至29日上午之間發布海上颱風警報。

林務局表示，氣象資料也顯示，5月29日至6月1日為颱風影響台灣的主要時間，由於瑪娃颱風結構完整，外圍環流範圍大且挾帶豐沛水氣，大台北地區、東半部、恆春半島都是降雨熱區，呼籲民眾如非必要應儘量避免從事山域活動，至於已在山上活動民眾，請於安全無虞情形下儘速下山。

林務局也指出，所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區、林業鐵路，都將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維護安全。位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道也將同步封閉。

林務局提醒民眾，出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及最新開休園資訊。

有關國家森林遊樂區等場域的最新開休園資訊，可至林務局全球資訊網及林務局台灣山林悠遊網查詢。阿里山林業鐵路行駛情形，可至林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。

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更新時間 : 2023-05-27 20:37 GMT+08:00

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