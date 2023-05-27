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【潮流藝術必看】G-Dragon也愛穿的台灣改鞋品牌　質感露營必備、限量豬血糕怪獸公仔參展

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/05/27 16:15
首屆vis ™ - wild藝術與潮流聯合文化祭聚集台灣10組品牌及藝術家參展。（圖/Taiwan News, Lyla Li...

首屆vis ™ - wild藝術與潮流聯合文化祭聚集台灣10組品牌及藝術家參展。（圖/Taiwan News, Lyla Li...

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）首屆vis ™ - wild藝術與潮流聯合文化祭聚集台灣10組生活風格品牌及藝術家，主打露營、公仔、藝術等潮流藝術，自即日展至28日。

由 vis 與「酉5PM TWCAUDEX」聯合主辦，展覽結合街頭潮流文化與質感生活，台灣露營品牌BLACK DESIGN熱銷到日本，此次呈現9件全新商品，打造「戶外居家風」露營設備，帶有木質溫暖卻不失粗曠野味，彷彿把家具搬到戶外住進森林裡，質感的設計風格兼具實用功能，例如在戶外的烤肉架，可以放在客廳當層架。

台灣植栽品牌酉5PM.TWCAUDEX聯合標本藝術單位 SWAMii Studio. 水皿制所規畫位於地下一樓的概念展區，「酉5PM.TWCAUDEX」主理人曾浤澤透過獨特保存技術打造的生態缸首次亮相，如同養金魚一樣，這次養的不只是雨林植物，而是非洲植物，如同把野生景觀搬回家，模組化的系統設備整套要價約為新台幣14萬。

【潮流藝術必看】G-Dragon也愛穿的台灣改鞋品牌　質感露營必備、限量豬血糕怪獸公仔參展
生態缸保存國外特有種植物。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

成立於2014年的飾品品牌Drilling Lab，設計被收錄在義大利珠寶博物館Museo del Gioiello，捨棄裝飾性的飾品取材工業元素，造型多為機械元件，極簡風格十分中性，耳骨夾更是熱門產品。

潮流藝術家 KAWS、韓星G-Dragon權志龍都愛穿！台中改鞋訂製品牌Rifare_co使用大量的古董布料，透過手工縫製拆解重組Nike、New Balance、Adidas等球鞋，結合植鞣革、古布、藍染等技術賦予舊鞋新靈魂，還能將球鞋改製成「TABI分趾鞋」，此次除了經典款式，也與「酉5PM.TWCAUDEX」呈現展覽限定聯名款。

【潮流藝術必看】G-Dragon也愛穿的台灣改鞋品牌　質感露營必備、限量豬血糕怪獸公仔參展Rifare_co展覽聯名限定款。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

1982 小時候玩具店和藝術家好吉拉（Goodzila）合作推出系列公仔《美食怪獸》，把台灣夜市必吃的小吃如豬血糕、臭豆腐、地瓜球等變成可怕怪獸，此次將限量發行，於25日VIP當日下午已開放預購；此外，品牌曾和詹記麻辣鍋合作，推出鴛鴦鍋怪獸玩具公仔，並由鶯歌師傅製作成線香座，現也著手跨足不同領域的聯名。

活動自5月26日至28日hyphen for the arts登場，凡購票者皆可享有酒吧品牌墨子(Mozi Bar)展場限定特調一杯。
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vis ™ - wild藝術與潮流聯合文化祭
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更新時間 : 2023-05-27 16:47 GMT+08:00

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