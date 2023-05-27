作家林文月在美辭世•享耆壽90歲　台灣筆會: 她能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）知名翻譯家、作家林文月在美國辭世，享耆壽90歲。她精通六朝文學與中日比較文學，曾翻譯「源氏物語」、「枕草子」等日本名著，同時以散文聞名，作家白先勇曾讚美她的作品「筆意清暢，風格醇厚」。

林文月為中華民國筆會會員，筆會今天(27日) 透過臉書粉絲專頁表示，林文月於美國加州時間26日上午9時許過世，享耆壽90歲。她身兼學者、作家與翻譯家身分，並能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫。

林文月曾於台大任教，氣質溫婉一如她的散文風格，還曾造就「賞月團」校園故事。

筆會表示，林文月創作上樹立了散文寫作的典範，作品溫雅如玉、文如其人，兼容六朝文學的豐饒細膩，以及東洋文學的含藏婉約。文風曾被評為「似質而自有膏腴，若樸而自有華采」。

林文月於1933年在上海租界出生，兒時接受日本教育，在到台灣生活後才開始接受中文教育，為台灣大學中文系學士、碩士，1958年就讀碩士班期間，開始在台大任教，1969年時赴日本京都大學人文科學研究所就讀，1993年從台大退休後，移居美國。

林文月的散文創作則始於1969至1970年前後的「京都一年」系列散文，曾先後獲時報文學獎、國家文藝獎、台北文學獎。作品如「翡冷翠在下雨」過去也曾被國立編譯館選入國、高中生中文課本教材。

中央社引述筆會祕書長、淡江大學中文系助理教授楊宗翰表示，林文月曾發表「讀中文系的人」，為所有唸中文系的人帶來啟示，當所有人都認為中文系是沒有用的學科，林文月告訴後進可以如何自處，林文月集學者、翻譯家、作家等多重身分於一身，為有志於中文創作的人樹立典範。

林文月的另一個身分，是知名文史學家連橫的外孫女、也是國民黨榮譽主席連戰的表姊。

林文月出生於1933年，她在上海日租界長大，從小接受日本教育，12歲以前是「日本籍」，因台灣光復舉家遷台，並學習中文。她師承文學名家臺靜農及鄭騫，除有台灣大學中文系學士、碩士學位，另曾於日本京都大學人文科學研究所就讀，致力研究六朝文學、中日比較文學。

台大中文系名譽教授何寄澎表示，林文月的作品就特別在於看似簡單，但實則膏腴而待人細細咀嚼。

何寄澎與林文月結識多年，並曾受國立台灣文學館邀請，以林文月為研究對象，撰寫「台灣現當代作家研究資料彙編」。中央社27日引述何寄澎表示，散文關乎寫作者的生活細節，生命當中從來有許多巧妙因緣，而林文月認真、莊重看待每個因緣，那也就成為她筆下不同世界。

何寄澎表示，林文月的散文風格是樸實、冷靜而平淡的，有些作家擅長以絢麗文字讓人大感震撼，而林文月選擇以收斂的文字讓人慢慢咀嚼。「我覺得比較難得的是她一直在挑戰自我，她會挑戰奇特的手法寫作，所以她是這樣的，樸實下有華采，看似平淡但膏腴且深邃。」

何寄澎回憶，有年他到林文月家中作客，林文月告訴他要「模擬古人」來創作，也就成為林文月後來的作品「擬古」，「她研究古典文學，對文體非常熟悉。我聽了告訴她，現代散文是沒人這樣做。這個例子就是說明她不斷會找新方向，是個對自我要求很高的人，溫和端莊，但是完美主義者。」

林文月於台灣出版最後一本作品為「文字的魅力: 從六朝開始散步」，書中集結多年來未曾輯印的林文月眾多文章。有鹿文化創辦人、書藝家許悔之表示，稿子橫跨多年，但都整理得清清楚楚、一絲不苟，可以看出她的處事嚴謹及自律，早期稿子是手寫，就算要改字，她也會一一修塗重改。

許悔之分享，記得15年前他創立有鹿文化，希望邀請林文月撰書，「我準備合約，她卻把合約退件，說要支持、祝福我的出版社，那些擬好的版稅她不要，她只要一塊錢。」林文月待人寬厚，相信她與許多人都擁有不同的溫暖故事。

除文學領域上的成就，林文月還是台大中文系名譽教授，她在1993年於台大退休後赴美國定居。

中華民國筆會秘書長楊宗翰回憶，林文月當時在台大任教，曾因為她優雅、端莊的氣質，吸引學生欣賞她教書模樣，「大家會說那是『賞月團』，是當時有趣的台大校園故事。」