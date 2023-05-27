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台大與輝達合作成立AI大學中心　黃仁勳：AI是台灣電腦產業重生的黃金契機

➤台大校長陳文章27日接受媒體聯訪解釋，台大2年前就頒發名譽博士學位給黃仁勳，但因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，黃仁勳無法來台，因此遲到今天才邀請他參與畢業典禮。➤輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天表示，AI可創造從來沒有出現過的新工作機會，AI將讓電腦產業重生，更是台灣產業的黃金契機。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/27 21:14
國立台灣大學27日舉辦畢業典禮，邀請身價逾新台幣1兆元、有「AI教父」之稱的的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）出席致詞，黃仁勳抵達...

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣大學今天(27日) 舉辦畢業典禮，邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講。校長陳文章會後表示，台大重視AI（人工智慧）發展，已與輝達合作成立AI大學中心，推動AI融入教學、研究、創業等層面。

黃仁勳今天到台大畢業典禮的演講，受到各界矚目。陳文章會後接受媒體聯訪解釋，台大2年前就頒發名譽博士學位給黃仁勳，但因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，黃仁勳無法來台，因此遲到今天才邀請他參與畢業典禮。

陳文章提到，會邀請黃仁勳，也是為了展現對AI領域發展的重視。台大已和輝達成立AI University中心，在行政會議中獲得通過，將從3個方面進行合作。首先是教學上，會培訓AI教師，讓每個學院的課程都可融入AI。

陳文章說，台大也會藉由與輝達的合作，進行AI領域各方面的研究；同時會藉由外界資源，鼓勵師生運用AI技術創業。

根據中央社，陳文章強調，邀請黃仁勳到校，並非為了募款，而是覺得黃仁勳的人生經歷，確實可給學生很多的啟發。黃仁勳小時候就住到住宿學校，學會和各種來自不同族群、不同背景的人溝通、相處，成為他日後成功的要素。希望畢業生們今天聽完演講後，人生也會有所啟發。

人工智慧（AI）晶片設計大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天表示，AI可創造從來沒有出現過的新工作機會，AI將改變電腦所有架構，徹底重新定義運算，AI將讓電腦產業重生，更是台灣產業的黃金契機。

國立台灣大學今天舉行畢業典禮，黃仁勳受邀出席致詞，他以台語先向在場畢業生說，原本想跟大家講台灣話，但是「愈想愈緊張」，他笑說，自己在美國長大，所以台灣話不是這麼標準，今天就用英文跟大家致詞。這段開場白，獲得在場台大師生、畢業生和家長的笑聲與熱烈掌聲。

黃仁勳指出，他畢業的時候，那年是1984年，世界還比較簡單，沒有液晶和有線電視，那時候手機沒有連網功能，當時IBM電腦與蘋果的Mac電腦開啟了個人電腦革命，也展開了晶片和軟體產業的新時代，但人類也面臨地緣政治、社會和環保的變革挑戰。

在科技進步下，黃仁勳表示，人類進入數位時代，自動駕駛車成形，在個人電腦產業發展40年後，人類發明了人工智慧（AI）領域，其中AI軟體開啟了電腦自動化應用的一扇窗，創造數十兆美元的產業契機，例如醫療、金融、智慧交通、智能製造等。

他指出，AI可讓產業升級，也像之前電腦產業崛起的時刻，AI可帶動新一波的新創企業和新的產業，AI可創造從來沒有出現過的新工作機會，例如數據工程（Data Engineering）、提示工程（Prompt Engineering）、AI工廠運作、AI安全工程等，未來AI將改變人類所有的工作型態。

他向在場的畢業生表示，就像之前的世代不斷學習新科技一般，現在每一家公司和個人，都要學習善用AI，讓AI成為人類的助手。

對於有人擔憂AI會取代人類的工作，黃仁勳表示，人類正在開啟另一階段的科技領域，就像之前的個人電腦、網際網路、手機、雲端等時代，但是AI的改變更是徹頭徹尾，因為AI將改變電腦從軟體架構到運算能力的所有架構，AI將徹底重新定義運算。

黃仁勳指出，從各層面來看，AI讓電腦產業重生，更是台灣產業的黃金契機。他向在場畢業生表示，未來數十年諸位都是台灣AI產業發展的重要基石，而今年就像1984年一般，都是美好的畢業年代。

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