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台灣屏東飛龍瀑布最後失蹤者遺體吊掛下山　10人溯溪團意外總計釀5死

飛龍瀑布溯溪意外發生在20日下午，由10名溯溪攀岩好手組成的溯溪團，20日清晨5時進入飛龍瀑布溯溪，因午後山區突下暴雨，溪水暴漲導致全團受困，搜救人員當天下午4時58分獲報，隨即展開救援行動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/27 14:14
10人溯溪團遊飛龍瀑布因大雨受困，其中彭姓女死者遺體被發現時，因吊勾在岩壁上，水深無法靠近，22日上午搜救人員垂降接觸，並透過直升機運回...

10人溯溪團遊飛龍瀑布因大雨受困，其中彭姓女死者遺體被發現時，因吊勾在岩壁上，水深無法靠近，22日上午搜救人員垂降接觸，並透過直升機運回...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）飛龍瀑布溯溪意外釀5死慘劇，搜救人員昨(26日) 發現最後1名失蹤者蕭姓男子的遺體，今天(27日) 從稜線下切溪谷後接觸，後由直升機吊掛下山。

搜救人員昨執行空拍機搜尋任務，在瀑布下游拍到疑似遺體，因天候不佳，直升機無法吊掛，因此今日再次出動13名搜救人員、分2組行動。

台灣屏東飛龍瀑布最後失蹤者遺體吊掛下山　10人溯溪團意外總計釀5死

飛龍瀑布溯溪意外釀2死3失蹤，23日搜救行動持續，搜救人員在飛龍瀑布的下段架設攔截點，看是否有發現失蹤者身影。（屏東縣消防局提供）中央社

消防局副局長李彬正今天(27日) 透過影片指出，1組人員從遺體上方岩壁對岸垂降接觸後，將遺體下送溪谷瀑布，另外1組人員至稜線下溪谷瀑布下方接手，再申請直升機吊掛；約中午12時許直升機到達屏東特搜大隊，遺體交員警處理。

飛龍瀑布溯溪意外發生在20日下午，由10名溯溪攀岩好手組成的溯溪團前一天晚上先入住屏東縣霧台鄉綠色海洋山莊，20日清晨5時進入飛龍瀑布溯溪，因午後山區突下暴雨，溪水暴漲導致全團受困，搜救人員當天下午4時58分獲報，隨即展開救援行動。

根據中央社，21日上午，受困在瀑頂的3男2女共5人，意識清楚，由空勤直升機救援下山；21日下午則陸續發現吊勾在岩壁的彭女及沉在深潭的陳男遺體。因下過大雨的山區溪水湍急，又是溪谷地形，搜救過程中又遇鋒面侵襲，大小雨勢不斷，搜救人員必須找安全地點下切溪谷尋找失蹤者，整起救援行動難度相當高。

但搜救行動不間斷，持續到25日，在瀑布深潭發現黃男及陳女遺體；26日則終於找到最後一名失蹤的蕭男，但已是冰冷遺體。整起意外救援行動歷經8天，5人獲救，但也釀5人死亡慘劇。
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