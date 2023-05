為了找手機•抽掉水庫44萬加侖的水！印度地方官員遭停職

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 印度一名食物檢查官因將自己新買的手機掉入地方水庫中,在潛水夫未能找回後,決定自行租用抽水馬達將水庫「抽乾」。在排掉將近44萬加侖的水後,他被管理水資源的相關單位制止並且被停職查看。

(編按: 一加侖約4公升, 美制與英制不一致)

這名叫做Rajesh Vishwas的食物檢查員被派駐在中部恰蒂斯加爾邦(Chhattisgarh)的城市巴坎約爾(Pakhanjur),他於昨(26)日與朋友前往當地Kherkatta水庫野餐,在自拍時不慎將自己新買的三星S23手機掉入水庫中。

雖然當地善於游泳的村民積極協助,在尋找兩天後手機依然無影無蹤,村民隨後建議他將水庫抽乾一點,在水位下降後再行尋找,不過因為認為手機已泡水毀損,即使尋回也無濟於事,他一開始拒絕了,不過在村民的熱情催促下,他最後打給當地主管的組長並取得了口頭同意,隨後租借抽水機開始抽水。

In #Chhattisgarh, an officer's I-phone fell into a dam reservoir. Two pumps of 30 horsepower, ran 24 hrs, and pumped out-hold your breath- 21 lakh litres of #water, this water could have irrigated 1,500 acres of land, & this is when "there is severe shortage of water i the area !