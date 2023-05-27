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為了找手機•抽掉水庫44萬加侖的水！印度地方官員遭停職

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/05/27 14:59
圖/翻攝推特<a href="https://twitter.com/ramanmann1974" role="link">Ramandeep Singh Mann</a> <a href="https://twitter.com/ramanmann1974" role="link" tabindex="-1">@ramanmann1974</a>

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 印度一名食物檢查官因將自己新買的手機掉入地方水庫中，在潛水夫未能找回後，決定自行租用抽水馬達將水庫「抽乾」。在排掉將近44萬加侖的水後，他被管理水資源的相關單位制止並且被停職查看。

(編按: 一加侖約4公升, 美制與英制不一致)

這名叫做Rajesh Vishwas的食物檢查員被派駐在中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）的城市巴坎約爾（Pakhanjur），他於昨（26）日與朋友前往當地Kherkatta水庫野餐，在自拍時不慎將自己新買的三星S23手機掉入水庫中。

雖然當地善於游泳的村民積極協助，在尋找兩天後手機依然無影無蹤，村民隨後建議他將水庫抽乾一點，在水位下降後再行尋找，不過因為認為手機已泡水毀損，即使尋回也無濟於事，他一開始拒絕了，不過在村民的熱情催促下，他最後打給當地主管的組長並取得了口頭同意，隨後租借抽水機開始抽水。

《印度時報》（India Today）引述當地水資源管理部門的副負責人Ram Lal Dhivar發言指出，一開始同意Rajesh Vishwas將水抽到5英尺深左右，不過後來有關單位發現水位掉了超過10英尺，才出面阻止。

對此，Rajesh Vishwas表示抽出的水僅有約3英尺深的量，並提供給來這邊野餐的其他遊人洗澡使用，相關消息被媒體報導後被誇大了，而自己之所以急於找回手機，也是因為手機內含有敏感的政府機密，不過當局未對此進行回應。

水庫所在的坎克爾縣（Kanker）縣長Priyank Shukla則認為，Rajesh Vishwas沒有獲取真正有職權官員的同意，且在乾旱季節浪費掉數十萬公升的水，這種濫用職權的行為完全無法接受。

目前除了事主本人外，給予抽水許可的官員被停職，相關調查正在進行當中。
印度
三星
手機
水庫

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