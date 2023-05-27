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蔡英文接見世衛行動團　WHA聲援台灣國家創歷史新高

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/27 15:28
蔡英文總統接見「世衛行動團」。（圖／總統府提供）

蔡英文總統接見「世衛行動團」。（圖／總統府提供）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣總統蔡英文於今（27）日中午在總統府內接見世衛行動團。

最近更新 5月27日 15:30
首度發稿 5月27日 12:30

台灣今年仍沒有收到WHA邀請函，也無法以觀察員身份參與，不過衛福部等相關單位組團前往，在瑞士日內瓦與國際護理協會(International Council of Nurses, ICN)進行系列交流，受到當地台灣人聲援，世衛行動團甫從日內瓦返台，於今日獲蔡英文接見，國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等也在座。

蔡英文首先向剛從日內瓦回來的「世衛行動團」成員們說「辛苦了」。並表示，第76屆世界衛生大會（WHA）在這週開幕。雖然很遺憾，WHA並未將台灣參與的提案納入議程，但台灣走向世界的腳步不會停下來，「世衛行動團」的表現就是最好的證明。

蔡英文指出，過去這幾天，「世衛行動團」前進日內瓦，不但進行多場雙邊會談，拓展政府間的醫衛合作，也跟「世界醫師會」合作，舉辦緊急醫療論壇。另外，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），大家也代表台灣，和美國、日本跟澳洲，交換防治COVID-19的經驗，一起防範下一次的大流行。

蔡英文感謝「世衛行動團」團結海內外的力量，積極向世界傳遞台灣的聲音，在艱困的國際情勢下，為台灣爭取國際支持。成員們在日內瓦跟各國的交流經驗，不只對台灣非常珍貴，更向世界展現，台灣有意願也有能力做出更多貢獻。

蔡英文說，過去幾年來，也因為「世衛行動團」的耕耘，國際社會對台灣的支持越來越強勁。今年除了有12個友邦，在世界衛生組織（WHO）提案為台灣仗義執言，也有13個理念相近的國家，在WHA發聲支持台灣，創下歷史新高。

蔡英文表示，台灣是世界的夥伴，也是全球公衛的一分子，因為有大家的努力，在爭取參與WHA和WHO的路上，台灣並不孤單。再次謝謝大家的辛勞，「我們一起繼續打拚，為台灣開拓更寬廣的國際空間」。

隨後，薛部長也以照片集錦向總統說明「世衛行動團」此行於日內瓦的各項活動亮點。

更新時間 : 2023-05-27 16:46 GMT+08:00

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