【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) 輝達（Nvidia）執行長暨創辦人黃仁勳今（27）日勉勵台大畢業學子，要試著去追逐獵物，否則自己就會成為獵物。

國立台灣大學今日舉辦畢業典禮，邀請黃仁勳致詞，他身價逾新台幣1兆元，排名彭博億萬富豪榜第37位，今日開場先秀台語，並說本來想用台語致詞，但擔心講不夠好，所以還是選擇英語致詞。

黃仁勳表示，他40年前畢業時世界還比較簡單，沒有液晶電視也沒有手機，後來出現了個人電腦革命，而近期出現了人工智慧，雖然他的人生旅程比在座學生早了40年起步，1984年是踏入社會的美好年代，預計2023年亦然，從台大畢業，可說是人生至今最成功的一天。

黃仁勳分享，過去創立了Nvidia面臨的失敗經驗，曾面臨架構出錯、資金耗盡等窘境，因為面對錯誤和謙虛求助，成功了拯救了Nvidia，這些經驗塑造了他們堅忍的性格，能夠承受各種磨難。

黃仁勳勉勵畢業生，要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。（either you’re running for food or you’re running from being food）。要記住要一直跑下去，而不是用走的，因為世界不會停下來等你。