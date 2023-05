【人生金句】台灣「AI教父」黃仁勳勉勵台大畢業生：世界不會停下來等你

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) 輝達(Nvidia)執行長暨創辦人黃仁勳今(27)日勉勵台大畢業學子,要試著去追逐獵物,否則自己就會成為獵物。

國立台灣大學今日舉辦畢業典禮,邀請黃仁勳致詞,他身價逾新台幣1兆元,排名彭博億萬富豪榜第37位,今日開場先秀台語,並說本來想用台語致詞,但擔心講不夠好,所以還是選擇英語致詞。

黃仁勳表示,他40年前畢業時世界還比較簡單,沒有液晶電視也沒有手機,後來出現了個人電腦革命,而近期出現了人工智慧,雖然他的人生旅程比在座學生早了40年起步,1984年是踏入社會的美好年代,預計2023年亦然,從台大畢業,可說是人生至今最成功的一天。

黃仁勳分享,過去創立了Nvidia面臨的失敗經驗,曾面臨架構出錯、資金耗盡等窘境,因為面對錯誤和謙虛求助,成功了拯救了Nvidia,這些經驗塑造了他們堅忍的性格,能夠承受各種磨難。

黃仁勳勉勵畢業生,要試著去追逐獵物,否則你自己就會成為獵物。(either you’re running for food or you’re running from being food)。要記住要一直跑下去,而不是用走的,因為世界不會停下來等你。